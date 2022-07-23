السعودية تطالب منصة "يوتيوب" بإزالة الإعلانات المخالفة

طالبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة تنظيم الاتصالات في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، منصة يوتيوب بإزالة الإعلانات المخالفة.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه ”تأكيداً من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناء على المتابعة، فإنه لوحظ قيام منصة يوتيوب التابعة لشركة جوجل بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب“.

وأضاف البيان: ”وبناء عليه فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب التابعة لشركة غوغل إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما ستتم متابعة التزامها وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع“.