BEHA.. طائرة ثلاثية الأجنحة توفر رحلات بأسعار رخيصة

تعمل شركة Faradair البريطانية الناشئة المتخصصة في حلول الطيران، على تطوير مفهوم طائرة ثلاثية الأجنحة، يمكن أن تكون حلا للسفر دون تلوث لمسافات قصيرة.

الطائرة التي يطلق عليها (BEHA) وهو اختصار Bio Electric Hybrid Aircraft، ستضم 19 مقعدا وسيتم دفعها بواسطة مروحة تعمل بمحرك كهربائي.

كما ستحتوي الطائرة على محرك غاز توربيني صغير، يقوم بتوليد الكهرباء عند الضرورة، فيما سيسمح التصميم الثلاثي الأجنحة للطائرة، بالإقلاع والهبوط على المدارج القصيرة.

وقال نيل كلوجي، المدير التنفيذي لشركة Faradair، إن ”BEHA ستحتوي على أجزاء متحركة أقل بكثير من الطائرات المروحية التقليدية؛ ما يجعلها اقتصادية في التشغيل، وأكثر هدوءا أيضا وينتج عنها انبعاثات أقل.

ويعتبر كلوجي أن نظام طائرة BEHA الهجين هو البديل المثالي لمحركات الطائرات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والتي تكون قدرتها محدودة للغاية بسبب وزن البطاريات والطاقة اللازمة للإقلاع.

وأوضح المدير التنفيذي لـ Faradair، أن تصميم BEHA سيسمح برحلات قصيرة بين مدن، مثل: لندن ومانشستر مقابل 30 دولارا لكل اتجاه، وهو أقل من تكلفة تذكرة القطار.

كما يمكن أن توفر مثل هذه الطائرات شريان حياة للنقل من مهابط الطائرات الصغيرة، في المناطق النائية أو التي يتعذر الوصول إليها، وتجنب الحاجة إلى استثمارات كبيرة في خطوط الطرق أو السكك الحديدية.

وتخطط الشركة حاليا لمرحلة الإطلاق التجريبي للطائرة في عام 2024، وستعمل على تقديم خدماتها الأولى بحلول عام 2025، فيما سيكون الإطلاق التجاري لها ابتداء من عام 2027.

وفي وقت تبحث فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم عن طرق للحد من انبعاثات الكربون، يسعى العديد من شركات تكنولوجيا الطيران الناشئة، لإيجاد حلول بديلة للوقود الأحفوري.

وتخطط شركة ”رايت إلكتريك“ الناشئة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، لإدخال طائرة كهربائية بالكامل سعة 100 مقعد في الخدمة بحلول منتصف العقد الجاري.

وتعتمد طائرة ”رايت إلكتريك“على محرك Bae146 الحالي، مع استبدال المحركات المروحية الأربعة بمحركات كهربائية.

وأوضحت الشركة الأمريكية، التي لديها شراكة مع إيزي جيت، أن الطائرة ستُستخدم للقيام برحلات مدتها ساعة واحدة؛ ما يسمح لها بخدمة مسارات مثل: (لندن- باريس) و(نيويورك-واشنطن) و(هونج كونج-تايبيه).