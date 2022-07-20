إنستغرام تضيف "خريطة متحركة" لسهولة العثور على الأماكن‎‎

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا، إطلاق ”خريطة متحركة“ جديدة ”قابلة للبحث“ عبر منصة مشاركة الصور، ”إنستغرام“. وستسمح الخريطة الجديدة للمستخدمين باكتشاف المواقع الشهيرة التي تم تمييزها بعلامات (أو tags).

كما سيستطيع المستخدمون تصفية النتائج حسب فئات مثل المطاعم والمقاهي ومراكز التجميل. ومن خلال الخريطة، يمكن للمستخدم أيضاً البحث في كيفية الوصول إلى خيارات التصفية المتاحة له بالإضافة إلى تحريكها لإلقاء نظرة على الأماكن القريبة منه.

وقالت شركة ”ميتا“ – المالكة لشركة ”إنستغرام“ – في منشور إن الخريطة الجديدة تتيح للمستخدمين الحصول على تجربة أكثر شمولاً عند العثور على مواقع وأنشطة تجارية شهيرة من حولهم من خلال المنشورات الموضوع عليها علامات (tags) والقصص (Stories). كما يمكن أيضاً العثور على أماكن جديدة من خلال البحث عن ”هاشتاغات“ معينة.

وقال زوكربيرغ، في قصة نشرها أمس عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، عن الإضافة الجديدة: ”نقدم خريطة جديدة متحركة قابلة للبحث على إنستغرام اليوم.. يمكن الآن اكتشاف الأنشطة التجارية المحلية الشهيرة بالقرب منك والتصفية حسب الفئة.“

ووفقاً لمنشور ”ميتا“، يمكن للمستخدم أيضاً النقر على علامة الموقع (location tags) لاكتشاف أماكن جديدة من خلال منشورات الخلاصة (Feed) أو القصص. ويمكن أيضاً البحث عن اسم مدينة أو حي أو مكان ما من خلال صفحة الاستكشاف (Explore Page).

وعند وجود موقع معين ذات اهتمام، يمكن حفظه على الخريطة والرجوع إليه مرة أخرى في وقت لاحق. كما يمكن مشاركة الأماكن على الخريطة عبر الرسائل المباشرة (DMs) للأصدقاء أو المجموعات.

وإذا كان الحساب الشخصي للمستخدم عاماً (Public)، فيمكنه استخدام علامات الموقع أو الملصقات في المحتوى الخاص به لإظهاره على الخريطة ليراه الآخرون. والجدير بالذكر، أن تطبيق الفلاتر الشهير، ”سناب شات“، يقدم ميزة مماثلة تسمح للمستخدمين بنشر قصص مرتبطة بموقع معين.

ويأتي إطلاق الخريطة الجديدة القابلة للبحث في وقت صرح فيه برابهاكار راغافان، النائب الأول لرئيس شركة ”غوغل“ الأمريكية، بأن المستخدمين الأصغر سناً يتجهون الآن في كثير من الأحيان إلى تطبيقات مثل ”إنستغرام“ و ”تيك توك“ بدلاً من محرك البحث أو الخرائط (Google Maps) لأغراض الاكتشاف.

وأشار راغافان إلى أن المستخدمين الشباب لا يميلون إلى كتابة الكلمات الرئيسية بل يتطلعون إلى اكتشاف المحتوى بطرق جديدة وغامر.

ومن خلال طرح تجربة خرائط أكثر ديناميكية وبديهية، من المحتمل أن تكون ”إنستغرام“ قادرة على الاستحواذ على المزيد من منتجات ”غوغل“ الأساسية من خلال تسهيل عملية اكتشاف المواقع للمستخدمين عبر المنصة.