لا يتلف مع الغسيل.. ابتكار حبر ذكي يمكن دمجه في الملابس لتتبع نشاط مرتديه

دخلت التكنولوجيا القابلة للارتداء مرحلة جديدة في تطوير فاعليتها لتتناسب مع الظروف كافة، وذلك بفضل ابتكار جديد لحبر ذكي يمكن دمجه مع الملابس دون الحاجة لأسلاك كهربائية، ومن شأنه تتبع نشاط مستخدمه وحالته الصحية في الوقت الحقيقي، بكفاءة أعلى من التقنيات الحالية المماثلة له.

وليس ذلك فقط، بل أيضاً لا يتلف هذا الحبر الجديد عند دمجه في الملابس حتى مع غسلها مئات المرات.

وفي التفاصيل، ذكر موقع ”برنتيد إلكترونيكس وورد“ لأخبار الإلكترونيات المطبوعة، أن فريقا بحثيا مشتركا من مركز أبحاث الإلكترونيات المتقدمة بالمجلس القومي للبحوث في كندا NRC، ومعهد أبحاث المنسوجات التايواني TTRI، نجح في ابتكار حبر موصل للكهرباء قابل للطباعة على الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء، بدلاً من الأسلاك الكهربائية.

وبحسب الباحثين، فإن الحبر الكهربائي المبتكر ينقل التكنولوجيا القابلة للارتداء إلى جيل جديد، ستدخل تطبيقاته حيز التنفيذ قريباً، حيث ستصبح الملابس أكثر ذكاءً في تتبع نشاط المستخدمين بالوقت الحقيقي، مثل رصد بيانات اللاعبين الرياضيين خلال ممارستهم الأنشطة الرياضية وتقييم أدائهم.

كما ستساعد المرضى المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن في تتبع حالتهم الصحية ونشاط علاماتهم الحيوية مثل نبضات القلب والضغط والسكر، في الوقت الحقيقي، وذلك لتحسين نوعية حياتهم ومنع تدهور صحتهم.

وشرح الفريق البحثي أن الحبر الجديد الموصل للكهرباء، يمكنه رسم دوائر كهربائية تعمل على مواد مختلفة مثل الورق والأفلام والأقمشة.

ويلغي بذلك الأجزاء المتحركة في التكنولوجيا القابلة للارتداء الحالية، ويضمن بقاء الدوائر الكهربائية على قيد الحياة أثناء الغسيل غير المحدود.

وقال الدكتور يي تاو، المؤلف الرئيسي للمشروع، من المجلس القومي للبحوث في كندا، إن ”معظم الأحبار الموجودة الآن في السوق ليست قابلة للتمدد، لذلك عند غسلها يمكن أن تصبح هشة وتفقد قدرتها على التوصيل الكهربائي“.

وبين الدكتور يي تاو، أنهم نجحوا في تطوير حبر موصل للكهرباء وقابل للتمدد، بعد جهود بحثية أجروها بالتعاون مع معهد أبحاث المنسوجات التايواني، واستمرت لمدة 5 سنوات، بهدف دمج الوظيفة الإلكترونية للمستشعرات في الملابس دون أسلاك.

وأكد الباحثون أن الحبر الموصل للكهرباء الجديد، يتحمل كافة عمليات الغسيل في الغسالة، التي تتضمن ثني وأكسدة الملابس لتنظيفها من الأوساخ.

وحصل هذا العمل مؤخراً على جائزة ”إيديسون“ الذهبية لأفضل منتج جديد، وهي واحدة من أهم الجوائز في العالم للابتكار ونجاح الأعمال.