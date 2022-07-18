بمهام متعددة.. شاومي تطلق مكنستها الكهربائية الروبوتية "S10T"

أطلقت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف والأجهزة الإلكترونية الذكية، أحدث مكانسها الكهربائية الروبوتية، ”Robot Vacuum S10T“، والتي تأتي بهام متعددة جديدة عن الأجيال السابقة، بما في ذلك قوة شفط أكبر ونظام ملاحة متطور.

وقالت الشركة الصينية إنها جعلت من أولوياتها إصلاح المشكلات والعيوب المبلغ عنها في الأجيال والنماذج السابقة، مشيرة إلى أنها عملت في طرازها الجديد على تطوير محرك أكثر قوة، وفرشاة مركزية معززة لمنع تشابك الشعر والخيوط، ونظام استقلالي أكبر، وتنقل أفضل بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.

وتتميز المكنسة الروبوتية الجديدة من ”شاومي“ بتقنية حاصلة على براءة اختراع لزيادة قوة الشفط مع قوة شفط قصوى تبلغ 8 آلاف باسكال، وتحسن أداء دوران الهواء باستخدام مروحة أكثر قوة، وبطارية عالية السعة بقوة 5200 مللي أمبير.

وتحتوي المكنسة الذكية أيضاً على ثلاثة إعدادات لضبط كمية المياه، مع خزان رئيسي بسعة 450 مل، بالإضافة إلى خزان مياه 250 مل يعمل بالتحكم الإلكتروني، بالإضافة إلى تقنية خاصة لقطع الألياف المحاصرة والقضاء على التشابك.

وفي هذا الشأن، قالت ”شاومي“ إنها استعانت في مكنسة ”Robot Vacuum S10T“ بتكنولوجيا متطورة حاصلة على براءة اختراع لتجنب تشابك الشعر والخيوط والألياف الأخرى التي تميل إلى التشابك والوقوع في المكنسة الكهربائية. وأضافت أن النظام يقوم بقطع هذه التشابكات تلقائيًا، وبالتالي يلغي الحاجة إلى إزالتها يدويًا.

وتضم المكنسة الكهربائية الروبوتية الجديدة محركاً كهربائياً عالي السرعة يعمل بالتيار المستمر، مما يسمح بدوره لتحقيق قوة شفط تبلغ 8 آلاف باسكال، بالإضافة إلى نظام تنقل وملاحة أسرع أيضاً من الأجيال السابقة، حيث تستخدم المكنسة جيلًا جديدًا من الملاحة يعمل بالليزر.

ووفقًا للشرح التفصيلي الذي نشرته الشركة الصينية عبر موقعها الإلكتروني، يمكن للمكنسة الجديدة تتبع 360 درجة من المساحة المحيطة بشكل أكثر دقة، مما ينتج عنه تغطية الأماكن المراد كنسها بشكل أكثر كفاءة، وذلك بفضل معالج رباعي النواة استخدمته ”شاومي“ في محرك الجهاز.

وقالت الشركة أيضًا إنه يمكن للمكنسة الروبوتية تحديد المواقع بدقة في الوقت الفعلي. وبالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تحسين وضع ”الاستقلالية“ الذي يسمح للجهاز الروبوتي بكنس سطح يصل إلى 180 مترًا مربعًا. وتضم المكنسة الروبوتية أيضاً 18 مستشعرًا مختلفًا لتجنب السقوط والاصطدامات، مع قدرة محسنة على التغلب على العوائق التي قد تكون متناثرة على الأرض حتى 2 سم.

وأوضحت ”شاومي“ أن عملية الإعداد الأولية للمكنسة الروبوتية الجديدة تتم بطريقة أكثر سهولة أيضاً عن الأجيال السابقة من خلال تطبيق ”Mi Home“ الخاص بالشركة لنظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“.