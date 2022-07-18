"بلومبرغ": "أبل" تعتزم إبطاء التوظيف العام المقبل

قالت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، إن عملاق التكنولوجيا أبل يعتزم إبطاء التوظيف والإنفاق العام المقبل في بعض الوحدات للتغلب على تباطؤ اقتصادي محتمل.

وقال التقرير إن التغييرات لن تشمل كل الوحدات، وإن أبل ما زالت تخطط لبرنامج نشط لإطلاق منتجات جديدة في 2023.

وتخلت أسهم الشركة، التي لم ترد على الفور على طلب من رويترز للتعقيب، عن مكاسبها الأولية وتراجعت حوالي 1.6 % إلى 147.72 دولار بحلول الساعة 1800 بتوقيت غرينتش.

وأبل هي أحدث شركة لديها خطط لإبطاء التوظيف، لتنضم إلى ميتا بلاتفورمس وتسلا وعدد من البنوك الأمريكية في إطار استعداداتهم لتباطؤ اقتصادي محتمل.