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علوم وتقنية

محمد بن زايد: تأسيس صندوق برأسمال 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء
تاريخ النشر: 17 يوليو 2022 7:22 GMT
تاريخ التحديث: 17 يوليو 2022 8:10 GMT

محمد بن زايد: تأسيس صندوق برأسمال 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الأحد، عن تأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأسمال 3 مليارات درهم (أزيد من 800 مليون دولار) وإطلاق برنامج وطني

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المصدر: فريق التحرير

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الأحد، عن تأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأسمال 3 مليارات درهم (أزيد من 800 مليون دولار) وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات وام عن بن زايد قوله: ”بتأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأسمال ثلاثة مليارات درهم وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة سرب.. الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي“.

وفي السياق، قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، إن الإمارات أطلقت اليوم مشروع سرب، أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلاً ونهاراً وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد“.

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