"إنستغرام" توسع ميزة "الاشتراكات المدفوعة" للمبدعين

وسعت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور ”إنستغرام“، ميزة ”الاشتراكات المدفوعة“ لدى المبدعين وصانعي المحتوى (Creator Subscription).

وأضافت المنصة، العديد من الخواص الجديدة لتعزيز تجربة مستخدميها بشكل أكبر، بحسب موقع ”تيتش كرانش“.

وكانت ”إنستغرام“ قد طرحت الميزة – التي لا تزال قيد الاختبار – في يناير/ كانون الثاني الماضي لعدد محدود في الولايات المتحدة، في محاولة واضحة للتنافس مع خدمات اشتراك صانعي المحتوى، مثل منصة ”باتريون“ (Patreon).

لكن رئيس الشركة آدم موسيري، أعلن الخميس، عن توسيع خواص الاختبار، إلى جانب بعض التحديثات حول كيفية مرور الأشهر الستة الأخيرة من التطوير.

وعندما بدأ اختبار الميزة لأول مرة، لم يتمكن سوى عشرة من المبدعين من الوصول إلى الميزة، مثل لاعبة الجمباز الأولمبية جوردن تشايلز، والمنجمة الأمريكية الشهيرة أليزا كيلي.

ودعم الاختبار آنذاك القصص والشارات والبث المباشر الخاص بالمبدعين بشكل حصري لمشتركيهم فقط.

أما عن إعلان الخميس، وفقًا لموسيري، فيتمتع عشرات الآلاف من المبدعين بإمكانية الوصول إلى الميزة الجديدة، إضافة إلى توسيع قائمة الميزات المخصصة للمشتركين فقط.

وأكد موسيري أنه سيتم توسيع قائمة البلدان التي ستدعم الميزة الجديدة في الأيام المقبلة.

وتتضمن التحديثات الجديدة ”محادثات جماعية“، ومقاطع ”Reels“، و“مشاركات حصرية“ في الخلاصة (Feed)، و“علامة تبويب في الحساب الشخصي لصانع المحتوى“ للمشتركين فقط، بحيث يمكن للمعجبين الذين يدفعون رسومًا مشاهدة المحتوى الذي يرغبون فيه في أي وقت.

وقال موسيري: ”يعتبر الدخل المستدام أمرًا مهمًا حقًا لصانعي المحتوى في كل مكان، وفي نهاية المطاف، إذا كنت صانع محتوى، فأنت تمثل نشاطًا تجاريًا، لذا، فإن الاشتراكات المدفوعة تُعد واحدة من الطرق الرائعة لتحقيق دخل مستدام ومستقر“.

وأضاف: ”تهدف إنستغرام إلى أن تكون أفضل مكان على الإنترنت للمبدعين لكسب لقمة العيش“، موضحاً أن الإضافات الجديدة هي نتيجة مباشرة لتعليقات عدة تلقتها المنصة من صانعي المحتوى الذين شاركوا في المرحلة الأولى من اختبار خدمة الاشتراكات.

وتُعد الميزة الأكثر أهمية ضمن الإضافات الجديدة هي القدرة على نشر منشورات الخلاصة المرئية فقط للمشتركين، حيث كان بإمكان المبدعين في السابق القيام بذلك من خلال ”القصص“، لكن يمكنهم الآن منح مؤيديهم الذين يدفعون حق الوصول إلى منشورات حصرية.

ووفقاً لتقارير، يمكن أن تتراوح الاشتراكات من 0.99 دولارًا إلى 99.99 دولارًا، وتحصل الحسابات الشخصية للمشتركين على شارة أرجوانية للإشارة إلى دعمهم لصانع المحتوى أو الانفلونسر.

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، لا تحصل شركة ”ميتا“ على أي رسوم من أرباح صانعي المحتوى على أنظمتها الأساسية مثل ”فيسبوك“ و“إنستغرام“.

وستظل هذه السياسة سارية حتى عام 2024، حيث كان من المفترض أن تنتهي في عام 2023، لكن الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ أعلن الشهر الماضي تمديدها لعام آخر.

ولم يوضح زوكربيرغ مقدار الرسوم التي ستحصل عليها الشركة الأم، ”ميتا“، من أرباح صانعي المحتوى بمجرد انتهاء هذه الفترة التمهيدية، لكنه قال العام الماضي إنها ستكون ”أقل من 30 %“.