"أمازفيت" تطلق ساعتها الاقتصادية GTS 4 Mini عالمياً

أطلقت شركة ”أمازفيت“ الصينية، المتخصصة في صناعة الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، ساعتها الذكية الجديدة ”GTS 4 Mini“، للأسواق العالمية، والتي تأتي بسعر تنافسي للغاية ضمن الفئة الاقتصادية.

وكشفت الشركة الصينية النقاب عن أبرز مواصفات منتجها الجديد، حيث تتميز الساعة الذكية بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 1.65 بوصة بدقة 336 × 384 بكسل، وكثافة 309 بكسل في البوصة، جنبًا إلى جنب مع خاصية ”العرض الدائم“ (أو Always-on Display).

وتدعي الشركة أن ساعة ”GTS 4 Mini“ تدعم أكثر من عشرات الأوضاع الرياضية، بالإضافة إلى أوضاع مراقبة الصحة واللياقة البدنية، بما في ذلك معدل ضربات القلب وقياس نسبة الأكسجين في الدم ”SpO2″، والمزيد من الخواص الأخرى.

وتأتي الساعة الذكية الجديدة من ”أمازفيت“ بإطار متوسط الفخامة من سبائك الألومنيوم. ويزن هيكل ساعة ”Amazfit GTS 4 Mini“ النحيف للغاية الذي يبلغ 9.1 ملم 19 غرامًا بدون الحزام. وتحتوي الساعة على حزام مصنوع من السيليكون صديق للبشرة وإطار معدني داخلي.

وتدعم الساعة تقنية ”بلوتوث v5.2“ للاتصال. وتم تصنيف الساعة الذكية بشهادة ”5ATM“، مما يعني أنها مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا. ويحتوي الجهاز القابل للارتداء على مساعدة صوتية مدمجة من ”Amazon Alexa“.

وتدعم الساعة تقنيتي ”BioTracker“ و“ 3.0 PPG“ لمراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة ومراقبة ”SpO2“. وتوفر الساعة الذكية تتبع النوم وتتبع النشاط وأكثر من 120 وضعًا رياضيًا، بما في ذلك المشي والجري وركوب الدراجات واليوغا والمزيد.

وتحتوي الساعة أيضاً على نظام تقييم صحي ”PAI“، وتتبع الدورة الشهرية للنساء، ومراقبة الإجهاد. كما تدعم أيضاً خمسة أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومتعقب مستوى الإجهاد، وتحديثات الطقس، والإشعارات الذكية، وساعة توقيت (Timer)، وساعة منبه، وتذكيرات ثابتة.

وتأتي الساعة الذكية ببطارية تبلغ قوتها 270 مللي أمبير في الساعة، والتي يُزعم أنها توفر عمرًا يصل إلى 15 يومًا مع استخدام نموذجي من الشحن الكامل وحتى 45 يومًا أثناء وضع توفير الطاقة.

وأطلقت شركة ”أمازفيت“، وهي واحدة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في صناعة الأجهزة القابلة للارتداء ولها حضور في جميع أنحاء العالم، ساعتها الذكية الجديدة ”GTS 4 Mini“، اليوم في الولايات المتحدة بسعر 199.99 دولار. وتتوفر الساعة في خيارات ألوان ”Midnight Black“ و“Mint Blue“ و“Moonlight White“ و“Flamingo Pink“.