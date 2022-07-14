باحثون يطورون روبوتا قادرا على تحديد موقعه

طور فريق بحثي روبوتا جديدا بإمكانه أن يحدد موقعه من العناصر المتواجدة في العالم المحيط به.

وقال بويوان تشين، وهو باحث في جامعة ”دوك“ بولاية نورث كارولينا الأمريكية، إن ”ميزة إدراك المكان من أهم المميزات التي تنشأ لدى البشر بشكل فطري، وبالتالي فإن إكسابها لروبوت سيحدث طفرة في عالم الأنظمة الذكية الروبوتية المتحركة“.

من جانبه، قال هود ليبسون، أحد الباحثين المشاركين في تطوير الروبوت الجديد، إن عمله ”تركز خلال الفترة السابقة على تطوير أنظمة ذكية يمكنها جعل الروبوتات قادرة على فهم ماهيتها والتركيز على إدراك ماذا ستكون في الحقيقة، وليس مجرد برمجتها على تجميع منتج ما مثل سيارة“.

واعتمد الفريق البحثي في تطوير الروبوت الجديد، على وضع روبوت داخل معمل بحثي، حيث يكون محاطا بأربع كاميرات ترصد تحركاته من زوايا أرضية، وكاميرا خامسة تلتقط حركته من زاوية عليا.

وتبث تلك الكاميرات الخمس ما تقوم بتصويره مباشرة إلى شبكة عصبية عميقة Deep Neural Network، والتي تعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون متصلة بالروبوت وتحلل تحركاته بدقة عالية.

وخلال 3 ساعات من الحركة، تبدأ الشبكة العصبية في رصد وجمع وتحليل بيانات الحركات الميكانيكية التي يؤديها الروبوت، ومن ثم تبدأ الشبكة في رصد ردود أفعالها الخاصة على تحركات الروبوت في المساحة المتواجد بها.

ونتج عن تلك العملية حوالي 7888 نقطة من البيانات، ثم قام الباحثون بإنتاج 10 آلاف نقطة معلوماتية أخرى، من خلال إنشاء محاكاة افتراضية لتحركات الروبوت في بيئة رقمية تشابه المساحة المعدة في المعمل على أرض الواقع.

ولكي يتم اختبار مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على توقع مكان الروبوت في المساحة المكانية داخل المعمل، قامت الشبكة العصبية بإنشاء شكل جرافيكي لسحابة، وذلك لإظهار توقعها الخاص بتواجد الروبوت عند تحركه، وقد كانت تخمينات النظام دقيقة بنسبة 1% من المساحة المكانية، أي أنه في حالة كانت المساحة المكانية تبلغ سعتها مترا واحدا، فإن النظام الذكي يمكنه تخمين موقع الروبوت بدقة حتى 1 سنتيمترا.

وبذلك فإن تضمين نظام الشبكة العصبية العميقة داخل أنظمة الروبوت البرمجية سيسمح له بإدراك موقعه المكاني بدقة عالية في أي وقت بحرية كاملة.

وأشار ”ليبسون“ إلى أنه يعتقد أن المحاولة التي قام بها مع فريقه البحثي تعتبر هي الأولى من نوعها في تاريخ الأنظمة الروبوتية، التي يمكن خلالها لروبوت أن يتمكن من إنشاء نموذج عقلي لنفسه.

وعلى الرغم من أن الخطوة تمثل نجاحا محدودا، إلا أن ليبسون يراها مقدمة لتطورات قادمة في عالم الروبوتات.

ووصف الباحثون نظامهم الروبوتي الجديد بأنه نظام قادر على الإدراك المكاني لنفسه بشكل ثلاثي الأبعاد، وذلك قبل الإقدام على أداء أي مهمة.

ويتوقع ”ليبسون“ أن يكون الإدراك الذاتي بشكل أكثر عمومية، ويشبه الإدراك البشري، خلال مدة تتراوح بين 20 إلى 30 عاما من الآن، في الوقت الذي يرى فيه ”تشين“ أن الإدراك الكامل لن يصل الروبوتات إلا بعد وقت طويل من الزمن.