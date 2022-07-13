باحثون يقتربون من إنتاج بطاريات لشحن السيارات الكهربائية خلال دقائق

لطالما حاول علماء وباحثون من مختلف دول العالم التوصل لتركيبة من المواد الكيميائية والمعادن تسمح للسيارات الكهربائية بالشحن خلال دقائق، لتسافر مئات الكيلومترات بين كل مرة شحن وأخرى، وبتكلفة أقل من تكلفة البطاريات المتوفرة حاليا.

وفي هذا الإطار، بدأ باحثون بالفعل بتصنيع جيل جديد من خلايا البطاريات، يتيح لشركات صناعة السيارات اختبارها على الطرقات للتأكد من جودتها ومستوى أمانها.

وتبقى عمليات التصنيع في الوقت الحالي محدودة، وقد تستغرق أعواما عدة قبل طرحها في الأسواق بأسعار معقولة، واستعمالها في السيارات الكهربائية، ولكن البدء بتصنيعها يمثل ثورة في عالم النقل.

وقد تفتح التقنية الجديدة آفاقا مستقبلية لتخفيض أسعار السيارات الكهربائية وتصبح قادرة على منافسة أسعار السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، فضلا عن تخفيضها لانبعاثات الكربون والتصدي للاحترار العالمي.

ويعتبر إنتاج ملايين البطاريات في المصنع عملية معقدة ونقلة نوعية تختلف عن صنع النماذج في المختبرات وتجربتها.

وقال جاغديب سينغ، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ”كوانتم سكيب“ الأمريكية لتصنيع البطاريات، إن ”امتلاكنا لمادة يمكنها العمل لا يعني أننا قادرون على تشغيلها مباشرة، بل علينا اكتشاف طريقة تصنيع مثالية لتقليل الأخطار والمشكلات قدر الإمكان“، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وزادت أزمة البضائع التقنية الأخيرة من أعباء مُصنّعي البطاريات الكهربائية، وسببت خسائر بمليارات الدولارات، ولم تعد معظم الشركات قادرة على دفع تكاليف عمليات تصنيع البطاريات وأجور العاملين فيها.

وكانت قيمة شركة ”كوانتم سكيب“ في سوق الأسهم تبلغ 54 مليار دولار، وهبطت حاليا إلى 4 مليارات دولار، ولكن ذلك لم يمنعها من إنشاء مصنع في مدينة سان خوسيه الأمريكية، بمساحة 4 ملاعب لكرة القدم، قادر على صناعة مئات آلاف البطاريات بحلول العام 2024، التي تستطيع شحن السيارة الكهربائية بالكامل خلال 10 دقائق فقط.

وطورت شركة ”كوانتم سكيب“ أيضا مادة من السيراميك، تقوم آلية عملها على الفصل بين القطبين الموجب والسالب للبطارية، وتمنع تشكل دارات قصيرة داخلها.

وفي الآونة الأخيرة ازداد عدد الشركات الرامية إلى تصنيع بطاريات بجودة عالية وتكلفة منخفضة فضلا عن قدرتها على الشحن السريع.