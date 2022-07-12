ألعاب الفيديو تطور من المهارات الدماغية للبشر‎‎

خلصت دراسة أمريكية جديدة إلى أن ألعاب الفيديو يمكن أن تكون أداة مفيدة لتدريب الأشخاص على مهارة اتخاذ القرار الإدراكي.

وشارك في الدراسة التي أجراها معهد ”علم الأعصاب“ في جورجيا بالولايات المتحدة، 47 مشاركًا في سن الكلية، تم تصنيف 28 منهم على أنهم لاعبو ألعاب فيديو عاديون و19 شخصا بأنهم غير لاعبين.

ووضع معدو الدراسة المشاركين ”داخل جهاز لتصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي (FMRI) مع مرآة سمحت لهم برؤية إشارة يتبعها على الفور عرض للنقاط المتحركة“.

وطُلب من المشاركين ”الضغط على زر في يدهم اليمنى أو اليسرى للإشارة إلى الاتجاه الذي تتحرك فيه النقاط، أو مقاومة الضغط على أي من الزرين إذا لم تكن هناك حركة اتجاهية“، وفق ما أورد موقع ”ساينس ديلي“.

وقال الموقع إن الباحثين وجدوا أن ”لاعبي ألعاب الفيديو كانوا أسرع وأكثر دقة في استجاباتهم“.

وأشار إلى أن تحليل فحوصات الدماغ الناتجة أظهر أن ”الاختلافات مرتبطة بتعزيز النشاط في أجزاء معينة من الدماغ“.

وذكر الباحثون أن ”النتائج توضح مدى تأثير لعب ألعاب الفيديو على تعزيز العديد من العمليات الفرعية للإحساس والإدراك ورسم الخرائط للعمل على تحسين مهارات صنع القرار“.

ولفتوا إلى أن نتائج الدراسة ”تساعد في إلقاء الضوء على كيفية تغيير لعبة الفيديو للدماغ من أجل تحسين أداء المهام وآثارها المحتملة على زيادة النشاط المتعلق بالمهمة“.

وبينوا أن ”هذا النقص في مقايضة دقة السرعة سيشير إلى لعب ألعاب الفيديو كمرشح جيد للتدريب المعرفي من حيث صلته باتخاذ القرار“.

وبحسب الدراسة، يُظهر اللاعبون المواظبون على ألعاب الفيديو مهارات فائقة في اتخاذ القرارات الحسية وتعزيز النشاط في المناطق الرئيسية من أدمغتهم، وذلك مقارنة بغير اللاعبين.