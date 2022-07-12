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علوم وتقنية

بايدن يكشف عن أول صورة ملونة بالكامل لمجرات بعيدة من تلسكوب ويب
تاريخ النشر: 12 يوليو 2022 2:10 GMT
تاريخ التحديث: 12 يوليو 2022 2:20 GMT

بايدن يكشف عن أول صورة ملونة بالكامل لمجرات بعيدة من تلسكوب ويب

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين النقاب عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، وهي صورة لعنقود من

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المصدر: رويترز

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين النقاب عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، وهي صورة لعنقود من المجرات تعرض لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.

وتأتي اللمحة الخاطفة التي عرضها البيت الأبيض لأول صورة عالية الدقة وملونة بالكامل التقطها تلسكوب ويب عشية الكشف الأكبر عن صور وبيانات طيفية تخطط ناسا لعرضها اليوم الثلاثاء في مركز جودارد لرحلات الفضاء في ماريلاند.

biden-is-briefed-on-webb-space-telescope-images-at-the-white-house-in-washington

وجرى تصميم مرصد ويب الذي تبلغ تكلفته تسعة مليارات دولار، وهو أكبر وأقوى تلسكوب لعلوم الفضاء على الإطلاق، لسبر أغوار الطور الأول للكون المعروف، وهو ما يبشر بعصر ثوري من الاكتشافات الفلكية.

وأظهرت الصورة التي عرضها بايدن وبيل نيلسون رئيس ناسا سلسلة مجرات عمرها 4.6 مليار عام يطلق عليها اسم (سماكس 0723)، والتي تعمل كتلتها المجمعة بمثابة ”عدسة جاذبية“، تشوه الفضاء لتضخم بدرجة كبيرة الضوء القادم من مجرات بعيدة خلفها.

biden-is-briefed-on-webb-space-telescope-images-at-the-white-house-in-washington

وقال نيلسون إن واحدا على الأقل من المشاهد الضوئية الخافتة الأقدم التي تظهر في ”خلفية“ الصورة يعود إلى أكثر من 13 مليار سنة، مما يجعله أصغر بنحو 800 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وهو الشرارة النظرية التي بدأت توسع الكون المعروف قبل نحو 13.8 مليار سنة.

وقبل الكشف عن الصورة، قال بايدن ”إنها نافذة جديدة على تاريخ الكون الذي نعيش فيه … وسنحصل اليوم على لمحة لأول ضوء يسطع من تلك النافذة: ضوء من عوالم أخرى، نجوم تسبح في أفلاك بعيدة جدا عن عالمنا. إنه أمر مذهل بالنسبة لي“.

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