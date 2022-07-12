"Live Producer".. أداة جديدة من إنستغرام للبث من سطح المكتب‎‎

تختبر منصة مشاركة الصور الأشهر في العالم، ”إنستغرام“، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البث المباشر من سطح المكتب. وأعلنت ”إنستغرام“ عن أداة ”Live Producer“ الجديدة التي تسمح للمذيعين البث المباشر من سطح المكتب باستخدام برامج البث، مثل ”OBS“ و“Streamyard“ و“Streamlabs“.

وأكدت ”إنستغرام“ أن الأداة لا تزال في مرحلة الاختبار ولم يتم طرحها بالكامل بعد. وقال متحدث باسم شركة ”ميتا“ الأمريكية المالكة لـ“إنستغرام“: ”نعمل دائمًا على إيجاد طرق لجعل Instagram Live مكانًا ذا مغزى للتجارب المشتركة.“

وأضافت: ”ولذلك، نختبر الآن طريقة للسماح للمذيعين بالبدء في البث المباشر باستخدام برامج البث مع مجموعة صغيرة من الشركاء.“ وقالت منصة الصور إن التكامل الجديد ”يفتح أبواباً جديدة للإنتاج خارج كاميرا الهاتف التقليدية“، بما في ذلك الكاميرات الإضافية والميكروفونات الخارجية والرسومات.

ولاستخدام الأداة الجديدة، يقوم المستخدم أولاً بتحديد برنامج البث الذي سيستخدمه للحدث المباشر. ويمكن للمستخدم البدء بفتح واجهة برنامج البث وتحديد مكان إدخال عنوان ”URL“ ومفتاح البث.

وأوضحت ”إنستغرام“ أن عنوان ”URL“ ومفتاح البث سيسمحان للمستخدم ببث إعداد برنامج البث مباشرة إلى خاصية ”Instagram Live“. ثم بعد ذلك، سيحتاج المستخدم إلى فتح إصدار سطح المكتب من ”إنستغرام“ والنقر فوق الزر ”إضافة منشور“ وتحديد ”Live“ من القائمة المنسدلة. وأخيراً، يمكن للمستخدم بعد ذلك إدخال عنوان الفيديو المباشر الخاص به في شاشة ”البث المباشر“ وتحديد جمهوره.

وأوضحت المنصة أنه، على سبيل المثال، إذا حدد المستخدم ”ممارسة“، فلن يتم بث الفيديو المباشر الخاص به إلى أي شخص، وإذا حدد ”عام“ ، فسيبث لمتابعيه كما يفعل الفيديو المباشر العادي. وسيرى المستخدم بعد ذلك شاشة تحتوي على عنوان ”URL“ المميز الخاص به ومفتاح البث، مع إرشادات حول كيفية استخدامهما.

وللتأكد من الإعدادات قبل بدء البث، أتاحت ”إنستغرام“ للمستخدم إمكانية العرض التجريبي للإعدادات الخاصة بأداة ”Live Producer“ على موقع ”instagram.com“ من خلال زر ”معاينة أو Preview“. ثم بعد ذلك، سيرى المستخدم معاينة للشكل الذي سيبدو عليه البث الخاص به، حيث يجب أن تعكس المعاينة ما أعده في برنامج البث.

وقالت منصة الصور إنه إذا أنهى المستخدم البث في برنامج البث قبل إنهاء بث ”Live Producer“، فسيستمر الفيديو المباشر أثناء عرض آخر إطار تم استلامه من برنامج البث. وتوصي الشركة المستخدمين بإنهاء البث على ”Live Producer“ أولاً قبل إنهاء البث على برنامج البث لضمان انتهاء الفيديو المباشر بسلاسة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المذيعون فقط من عرض التعليقات والرد عليها داخل ”Live Producer“. والجدير بالذكر، أن ميزات ”Live“ الأخرى، بما في ذلك الغرف الحية والتسوق وجمع التبرعات وتثبيت التعليقات والأسئلة والأجوبة، غير مدعومة بواسطة ”Live Producer“. وقالت الشركة إن الإشراف أيضًا غير مدعوم من قبل ”Live Producer“ في الوقت الحالي.