تويتر تسمح لمستخدميها بـ"إزالة الإشارة إلى أنفسهم" من التغريدات

طرحت شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة الأشهر في العالم، ”تويتر“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تسمح للمستخدمين بـ“إزالة الإشارة إلى أنفسهم“ من المحادثات أو التغريدات التي لا يريدون أن يكونوا جزءاً منها.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها أقدمت على إطلاق هذه الميزة – التي تم طرحها لكافة أنظمة التشغيل – بسبب رغبتها في مساعدة الأشخاص على ”التحكم في التنبيهات غير المرغوب فيها“، وهي أزمة مؤرقة لدى الكثير من المستخدمين.

وقال عملاق التواصل الاجتماعي، الإثنين، في تغريدة وجهها لمستخدميه: ”في بعض الأحيان تريد أن ترى نفسك خارج المحادثات.. ومن خلال ميزة (Unmention)، تستطيع التحكم الآن في الإشارات وترك المحادثة.“ وأضاف: ”سيتم طرح الميزة الآن لجميع المستخدمين على جميع الأجهزة.“

وأوضحت شركة ”تويتر“، من خلال فيديو توضيحي نشرته على حسابها الرسمي، أنه يمكن للمستخدم الضغط على أيقونة الثلاث نقاط بجوار التغريدة لإخراج قائمة تحتوي على اختيار ”الخروج من هذه المحادثة“. وعند النقر على الخيار هذا، سيتم إزالة الإشارة إلى المستخدم في التعليقات، ولكن سيظل اسمه ظاهراً فيها فقط.

وذكرت الشركة أيضاً أنه في حال ألغى مستخدم ما الإشارة إلى نفسه من التغريدة، سيتحول لون مؤشر ”تويتر“ الخاص به إلى اللون الرمادي، مما يوضح للآخرين أنه قد ألغى مشاركته في المحادثة، ومن ثم سيتم إيقاف تشغيل الإشعارات.

وكانت ”تويتر“ قد بدأت اختبار ميزة ”Unmention“ في أبريل الماضي، حيث كشف آنذاك مصمم الخصوصية في المنصة، دومينيك كاموزي، لأول مرة عن مفهوم زر إلغاء الإشارة، قائلاً: ”أريد أن أجعل من الأسهل إزالة الإشارة من تغريدة أو محادثة لا تريد المشاركة فيها.“

ويأتي الإطلاق الرسمي للميزة في وقت عصيب تمر به الشركة، بعدما تراجع الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“، عن صفقة قدرها 44 مليار دولار لشراء ”تويتر“، زاعماً أنها رفضت الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.

في المقابل، رد رئيس شركة ”تويتر، بريت تايلور، على اتهامات ماسك، قائلاً: ”إن تويتر تعتزم متابعة الإجراءات القانونية لفرض اتفاقية الاستحواذ“. وقال خبراء قانونيين إنه ”من المتوقع أن ترفع تويتر دعوى قضائية في ولاية ديلاوير الأمريكية التي لها سلطة قضائية على الصفقة.“