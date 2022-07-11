حدث نادر جدًا يمكنه زعزعة استقرار النظام الشمسي

قد يؤدي مرور نجم مجاور إلى تعطيل نظامنا الشمسي تماما، لكنه ليس في الوقت الحالي.

أجرى باحثون كنديون ما يقرب من 3000 عملية محاكاة لملاحظة أن هذا الحدث يمكن أن يعدل مدار نبتون بنسبة 0.1%، وهو ما سيكون كافياً لإخراج الكواكب من النظام الشمسي، أو التسبب في تصادمها.

ومع ذلك فإن هذا النوع من الظاهرة يحدث مرة واحدة فقط كل 100 مليار سنة أو نحو ذلك.

ووفقًا لتقرير نشره موقع trustmyscience، ففي داخل النظام الشمسي يمكن لأي تغيير في مسار الكواكب أن تكون له تداعيات واضحة على تطوره.

وجاء في التقرير أنه منذ أن صاغ نيوتن قانونه العالمي للجاذبية كان استقرار نظامنا على المدى الطويل مصدر قلق لعلماء الفلك لعدة قرون. ومع ذلك، فإن بنية وتطور أنظمة الكواكب تتشكل جزئيًا عن طريق التحليق النجمي، حتى لو كان تأثيرها ضئيلًا.

وفي هذا السياق، اهتم العالمان جاريت براون وهانو رين من جامعة تورنتو بصدمات النجوم المجاورة القريبة التي تكون ضعيفة جداً، بحيث لا تزعزع استقرار النظام الشمسي على الفور ولكنها قوية بما يكفي لتعطيل حالة ديناميكية النظام الشمسي بشكل يمكن قياسه.

وتساءل الباحثان: إذا اقترب نجم من النجوم من بضعة مليارات من الكيلومترات من نظامنا الشمسي، فما مسارات الكواكب التي سيتم تعديلها؟

2880 محاكاة لتحليقات نجمية وتأثيراتها بعد مرور4,8 مليار سنة

في المجموع أجرى باحثون كنديون 2880 محاكاة للتحليقات النجمية بالقرب من النظام الشمسي. نُشرت نتائج تجاربهم على منصة arXiv قبل النشر، اعتمادًا على كتلة ومسافة النجم الذي تم اختباره اختلفت شدة الاضطرابات على النظام، واستمر ذلك حتى 4,8 مليار سنة لاحقة.

وفي الواقع، تم إيقاف بعض عمليات المحاكاة قبل انتهائها عندما تدمّر أحد الكواكب أو طرِد من النظام الشمسي. ولذا فمن المحتمل أن تحدث اضطرابات أخرى بعد هذا التاريخ.

وكتب الباحثون: ”إننا نجري عمليات تكامل (إدماج) طويلة الأمد ونبيّن أنه حتى الاضطرابات الصغيرة الناتجة عن التحليقات النجمية يمكن أن تؤثر على استقرار أنظمة الكواكب أثناء حياتها“.

وأضاف الباحثون: ”نلاحظ أن الاضطرابات الصغيرة في مدارات الكواكب الخارجية تنتقل بين الكواكب، مما يزيد من احتمال زعزعة استقرار النظام الكوكبي الداخلي“.

وقال الباحثون: ”تُظهر نتائجنا حول النظام الشمسي أن الاضطرابات النسبية في المحور شبه الرئيسي لنبتون (الكوكب الأبعد في النظام الشمسي) بترتيب 0,1% قوية بما يكفي لزيادة احتمالية زعزعة استقرار النظام الشمسي“، وهذا يتوافق مع تغيير في موقع نبتون بنحو ثلاثة أضعاف المسافة بين الشمس والأرض.

أحدثت معظم عمليات المحاكاة تصادمات كواكب

من بين 2880 محاكاة تم إجراؤها تسبب 1920 منها في عدم استقرار محتمل وقابل للقياس، وأحدثت 960 محاكاة اضطرابات أضعف من أن يمكن قياسها.

ومن بين عمليات المحاكاة المحتملة أدى معظمها إلى تصادمات بين عطارد والزهرة – الأقرب إلى الشمس – وانتهت 26 محاكاة إلى حالة من الفوضى في النظام.

وأظهرت بعض عمليات المحاكاة طرد أورانوس أو نبتون أو عطارد من النظام الشمسي، وتسببت إحدى التجارب في حدوث تصادم بين الأرض والمريخ.