تسريبات تكشف أبرز مواصفات ساعات "سامسونغ" الذكية المقبلة

كشفت تسريبات حديثة نشرتها أشهر المواقع التقنية عن مواصفات وإعدادات الجيل المنتظر من ساعات ”سامسونغ“ الذكية، والتي تحمل اسم ”Galaxy Watch 5“.

وأشارت التسريبات إلى أن السلسلة ستتضمن نموذجين: إصدار أساسي وآخر احترافي.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع ”91Mobile“، فإن الأجهزة القابلة للارتداء المقبلة من شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، ستأتي بأشكال متعددة وخيارات، بما في ذلك ما مجموعه ثلاثة نماذج في التشكيلة.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الساعات الجديدة في حدث ”Galaxy Unpacked“ المقرر عقده، في آب/ أغسطس المقبل.

وذكر التقرير أن السلسلة ستحتوي على طرازين، هما: ”Galaxy Watch 5″ و“Galaxy Watch 5 Pro“. ويحتوي الطرازان على زرين ماديين، لكن نسخة الـ“Pro“ تتميز بتصميم أكثر متانة وتأتي بخيارات ألوان تيتانيوم أسود أو رمادي.

ويشبه تصميم إصدار الـ“Pro“ ساعة ”Galaxy Watch 4 Classic“ التي تم إطلاقها العام الماضي.

ومن المتوقع أن تحتوي الساعات الثلاث على شاشات بمقاسات 40 ملم و44 ملم و46 ملم على التوالي.

وتحتوي الطرازات الجديدة على زوج من الأزرار المادية على يمين الشاشة، مع دعم خيار اتصال ”LTE“ (أو 4G)، ودعم ”GPS“، ومقاومة الماء من تصنيف ”5ATM“؛ مما يعني أنه يمكنها البقاء على عمق 50 مترًا لمدة 10 دقائق.

واقترح التقرير أن الساعة ستدعم الشحن السريع بسرعة 10 وات، بدلًا من الشحن بقوة 5 وات لأسلافها.

وفيما يخص أحجام البطاريات، أشارت التسريبات إلى أن مقاس 40 ملم سيحتوي على بطارية بسعة 276، أي ارتفاعًا من 247 مللي أمبير من طراز العام الماضي، و397 مللي أمبير لإصدار 44 ملم، ارتفاعًا أيضًا من 361 مللي أمبير. أما إصدار الـ“Pro“ الجديد كليًا، والذي يأتي بمقاس 46 ملم، سيحتوي على بطارية بسعة 572 مللي أمبير في الساعة.

وستعمل الساعات الجديدة على نظام تشغيل ”WearOS 3.5“ مع واجهة سامسونغ التقليدية الخاصة بالساعات، ”One UI Watch 4.5“. ومن المتوقع، وفقًا للتسريبات، أن تكون خيارات الألوان هي الفضي والوردي والأسود الوهمي للإصدار 40 ملم، والفضي والياقوت والأسود للطراز 44 ملم، والفضي والأسود لطراز ”Pro“ مقاس 46 ملم.

وعن تاريخ الإصدار المحتمل، وعلى الرغم من أن سامسونغ لم تؤكد عليه بعد، إلا أن جميع التقارير تشير إلى الكشف عن تشكيلة ”Galaxy Watch 5″، الشهر المقبل.

وكشف جون بروسر، المُسرب الأشهر لأخبار شركة ”سامسونغ“، مؤخرًا على حسابه عبر موقع ”تويتر“، أنه من المقرر أن يطرح العملاق الكوري الجنوبي الساعة الجديدة يوم 10 آب/ أغسطس، جنبًا إلى جنب تشكيلة هواتف ”Galaxy Z“ الجديدة؛ أي ”Flip 4“ و“Galaxy Z Fold 4″، وذلك في حدث ”Galaxy Unpacked“ المنتظر.