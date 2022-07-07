تطوير نظام ذكي لحماية متسلقي الجدران من الحوادث

شهدت السنوات الأخيرة إقبالاً واسعاً على مغامرة تسلق الجدران في الأماكن الترفيهية، فبدلاً من أن تكون في نادٍ حصري للرياضيين المحترفين بهذه الرياضة، أصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى.

هذا الأمر أدى إلى ارتفاع الأخطاء البشرية وسوء التقدير خلال ممارستها، بغض النظر عن مدى كفاءة العاملين بهذه المنشآت.

وبحسب موقع ”Blooloop“، فإن مجموعة ”والت أوبيا“ المختصة بتصنيع جدران التسلق وأنظمة ترفيهية، وبالتعاون مع شركة ”تيك أوبيا“ التابعة لها، المختصة بتحسين الأنشطة الرياضية باستخدام التكنولوجيا، ومقرها بلغاريا، جاءت بحل جديد يمكنه توفير حماية إضافية للمتسلقين.

وتمكنت ”والت أوبيا“ من تطوير نظام ذكي أطلقت عليه اسم ”هاير آي“، حيث بإمكانه رصد السلوك غير الآمن للاعبين على جدران التسلق في الوقت المناسب، ويصدر على الفور تنبيها بذلك.

وبحسب مشرفي النوادي الترفيهية الذين يعملون مع ”والت أوبيا“، فإن المتسلقين الصغار غالباً ما يتشتت انتباهم خلال تسلق الجدارن، ويخاطرون بنسيان ربط أنفسهم بجهاز التثبيت التلقائي، وضبطه بأداة ”بيلاي“ الميكانيكية التي تستخدم للتحكم في الحبل أثناء عملية التسلق، وذلك بغض النظر عن اللافتات الإرشادية التحذيرية.

كما أشاروا إلى أن تطوير نظام ذكي وسهل التثبيت والاستخدام وفعَّال في إرسال إشارات فورية إلى الموظفين عندما يكون هناك نشاط غير آمن على الجدران، يعتبر ضرورة ملحة.

وتؤكد ”والت أوبيا“ أن نظام ”هاير آي“ يلبي هذه المتطلبات من خلال توفير تحليل شامل في الوقت الحقيقي بالفيديو لمشهد المتسلقين.

ويستخدم النظام مجموعة من كاميرات ”آي بي“ لرصد الأماكن في الوقت الحقيقي بالفيديو باستخدام الإنترنت، مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتحديد السلوك غير الآمن.

ويمكن تركيب نظام كاميرات ”هاير آي“ على أعمدة أو أسقف أو في مواقع أخرى مختلفة بالقرب من منطقة التسلق.

وعندما تكتشف خوارزميات الذكاء الاصطناعي السلوك غير الآمن، ترسل المعلومات إلى جهاز حاسوب متصل، وتنشط إشارة الصوت والليزر إلى مكان حدوث هذا السلوك.

وقال ديان ديسكوف، المدير التنفيذي لشركة ”تيك أوبيا“: ”يبحث النظام عن المغامرين وهم على جدران التسلق، ويراقبهم من زاوية 360 درجة لمساحة المنشأة، مما يساعد على اكتشاف السلوك الخطير المحتمل، وتحديد نقاط المشكلة“.

وبين ديسكوف أن النظام المطور يعتبر الجيل التالي لأنظمة المساعد الذكي، وهو ترقية رقمية لأداة ”بيل آي“ الميكانيكية.

كما يمكن استخدام نظام ”هاير آي“ كحل لضمان السلامة للأنشطة الأخرى من مناطق الجذب الترفيهي الحديثة التي تواجه تحديات مثل الألعاب المتأرجحة.