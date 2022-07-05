شركة هندية تطلق "خاتماً ذكياً" لمراقبة النشاط البدني

أطلقت شركة هندية ناشئة ”خاتماً ذكياً“ يعمل على توفير بيانات صحية، بما في ذلك مراقبة النشاط البدني والتمثيل الغذائي في الوقت الفعلي لمرتديه.

وكشفت شركة ”ألتراهيومن“ الهندية، وهي منصة للياقة البدنية الأيضية تساعد الأشخاص على تحسين نظامهم الغذائي وممارسة الرياضة بمساعدة المؤشرات الحيوية للجلوكوز، النقاب عن خاتمها الجديد القابل للارتداء، والمعروف باسم ”Ultrahuman Ring“.

وقالت الشركة، التي تتخذ من مدينة بنغالورو مقراً لها، إنه باستخدام نشاط متطور في الوقت الفعلي أو توصيات للراحة، فإن جهاز تتبع الأيض القابل للارتداء سيقيس حركة المستخدم ونومه وديناميكيات طاقة الجسم لمساعدته على التوازن والتحكم في صحته.

ويتمتع الخاتم بتصميم مضغوط لا يحتوي على شاشات أو اهتزازات، لذا فهو يبعد المستخدم عن تلقي الإشعارات باستمرار. ويمكن للشخص مرتدي الخاتم التحقق من معلوماته عن طريق تطبيق تابع للشركة عندما يريد، مما يضمن عدم حدوث اضطراب في أنشطة المستخدم اليومية مثل أجهزة تتبع اللياقة البدنية الأخرى (مثل الساعات الذكية).

ويتميز الخاتم الذكي بعمر بطارية قوي يصل إلى 5 أيام. وقالت الشركة إنه تم تصميمه لتحمل الاستخدام والتدريبات الصارمة، حيث يتكون السطح الخارجي للخاتم من جسم من التيتانيوم مغطى بكربيد التنجستن، وهو أقوى بخمس مرات من الفولاذ ومقاوم للغاية للخدش.

في الوقت نفسه، وعلى الرغم من صلابته، يوفر الغلاف الداخلي للخاتم الراحة لمرتديه بسبب نعومته الفائقة – كما تقول الشركة – مما يجعله مريحاً للارتداء عند النوم أو الاستراحة. ويمكن استخدام الخاتم لتزويد المستخدمين بمعلومات أكثر تفصيلاً عن التمثيل الغذائي وخطوات أكثر تحديدًا يمكنهم اتخاذها لتحسين صحتهم.

علاوة على ذلك، سيخبر الخاتم أيضاً مرتديه عن التوليد الحراري للنشاط غير الرياضي، المعروفة اختصاراً باسم ”NEAT“، ومدى جودة نومهم، وكيف يؤثر ذلك على استقلاب الجلوكوز لديهم، وكيف يؤثر الطعام على تعافيهم وأدائهم.

وتشمل المستشعرات المضمنة في خاتم ”Ultrahuman Ring“ درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب وأجهزة مراقبة الحركة، والتي تمكن الجهاز من تتبع جودة نوم مرتديها ومستويات الإجهاد وكثافة النشاط البدني.

وتم تصميم الخاتم للعمل جنبًا إلى جنب مع الخدمة القائمة على جهاز استشعار مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) والقابلة للارتداء الخاصة بالشركة الهندية أيضاً والتي تحمل اسم ”Cyborg“، لتعميق جودة البيانات المقدمة للمستخدمين، مثل تحديد متى قد يكون ضعف استجابة الجلوكوز مرتبط بالنوم السئ أو ارتفاع مستويات التوتر، بدلاً من التركيز على ما تناوله المستخدم من طعام قبل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وفي حديثه عن الإطلاق، قال موهيت كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”ألتراهيومن“: ”لطالما كنا نؤمن بقوة المؤشرات الحيوية من حيث قدرتها على جعل تحسين الصحة أكثر كفاءة.“

وأضاف: ”مع Ultrahuman Ring ومجموعة جديدة من المؤشرات الحيوية الأيضية، يمكنك الآن فهم ليس فقط ما الذي يؤثر على استقلاب الجلوكوز لديك ولكن أيضًا كيفية التصرف بناءً على البيانات المتوفرة لديك بطريقة فعالة.“

وتابع: ”على سبيل المثال، يمكنك معرفة مقدار تأثر استقلاب الجلوكوز بقلة النوم مقابل الطعام نفسه. هذه قفزة هائلة في عالم المؤشرات الحيوية وتتيح لنا دراسة العوامل المختلفة حول صحة الإنسان بطريقة فريدة وأكثر تأثيرًا من أي وقت مضى.“

وأردف كومار: ”الطريقة التي أنشأنا بها مؤشرات البيانات، وتكرار مؤشرات البيانات، ونوع المقاييس، ودرجة الحرارة في الوقت الفعلي، وما إلى ذلك في الخاتم، تم تحسينها نحو التمثيل الغذائي أكثر من الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء.“