الروبوتات تسجل حضورا لافتا بموسم الحج الحالي

يشهد موسم الحج الحالي، حضوراً لافتاً للروبوتات هو الأكبر لها في المشاعر المقدسة على الإطلاق، حيث يتم الاعتماد على التقنية بشكل كبير ومتزايد لتسهيل أداء الحجاج لمناسكهم بيسر وسهولة.

وفي حين أن مصادفة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، لروبوت يقوم بعمليات التنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف، قد لا يبدو أمراً مستغرباً كثيراً بالنسبة لبعضهم، فإنهم سيفاجأون بوجود روبوتات أخرى تؤدي مهام غير متوقعة، مثل تقديم الفتاوى الدينية.

ويجول روبوت تطهير المسجد الحرام مغطياً أكثر من ألف متر مربع لكل ساعة عمل، دون تدخل بشري، ويستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

ويزن الروبوت (300) كيلو غرام مع خزان بسعة 70 لترا للماء النظيف تقريباً، وخزان مماثل لإزاحة الماء من الأرضيات، لكن ذلك الوزن والقدرة الكبيرة على التطهير، تتم من دون إصدار أصوات تؤثر على أجواء المصلين والطائفين في المسجد الحرام.

وتجوب عدة روباتات أخرى ساحة الحرم المكي الشريف، ويؤدي كل منها وظيفة محددة، مثل روبوت يقيس حرارة الداخلين للحرم المكي، وقد تم الاستعانة به خلال جائحة كورونا.

لكن روبوت الفتاوى يبدو الأكثر شعبية عند الحجاج الذين يبحثون عن إجابات شرعية لأسئلتهم عن المناسك التي يؤدونها ومسائل دينية أخرى، مع وجود فريق آخر من الحجاج يكتفي بالتقاط صور تذكارية مع الوافدين الآليين الجدد للحرم المكي.

ويوفر الروبوت التوجيهي لمن يوقفه في الحرم المكي، ويسأله، الرأي الشرعي أو الفتوى في قضايا ومسائل دينية بشكل فوري يقدمها داعية ديني من قبل رئاسة الحرمين، عبر شاشة تمثل رأس الروبوت.

ويدعم الروبوت التوجيهي ١١ لغة، هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، والهوسا، حيث يمكن إضافة الترجمة الفورية للغات.

ويتحكم الداعية الذي يظهر عبى شاشة الروبوت التوجيهي، في حركته والتنقل به في ساحة الحرم بحثاً عن سائلين، ويتوقف فور تلقيه سؤالاً من أحد الحجاج.

وتصل روبوتات جديدة للحرم المكي كل عام، بينما تعمل الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، على الاعتماد بشكل متزايد على التحول الرقمي والتطبيقات الذكية لتسهيل أداء الفريضة.

ويؤدي مليون حاج من داخل السعودية وباقي دول العالم، فريضة الحج هذا العام في عودة تدريجية لسعة المسجد الحرام الاعتيادية التي تصل إلى نحو 2.5 مليون حاج كانوا يؤدون الفريضة في السنوات التي سبقت جائحة كورونا التي تسببت بتعليق الحج من خارج المملكة لعامين.