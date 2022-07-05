تطوير تقنية سريعة لتحليل البلاستيك بالأشعة فوق البنفسجية

تبقى المواد البلاستيكية غير قابلة للتحلل الطبيعي في المحيطات والتربة، ولأجل ذلك تتم معالجتها في ظروف ذات درجة حرارة عالية ورطبة داخل منشآت صناعية متخصصة.

ويستهلك البشر نحو 78 مليون طن من المواد البلاستيكية، وتنتهي نسبة 32% منها في المياه، بما يعادل شاحنة نفايات كاملة خلال كل دقيقة.

وفي هذا الإطار، اكتشف باحثون من مركز التقنيات المستدامة في جامعة ”باث“ البريطانية طريقة جديدة لتحليل المواد البلاستيكية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، من خلال إضافة كميات متفاوتة من الجزيئات السكرية إلى البوليميرات، ما يسبب زيادة معدل تحللها في الطبيعة.

وأدى الرأي العام بشأن النفايات البلاستيكية إلى انتشار استخدام حمض اللاكتيك المتعدد، وهو مادة متجددة ومستدامة ومصنعة من النفط الخام بديلًا عن البلاستيك، ويمكن استخدامها لصناعة كثير من الأشياء من الأكواب وأكياس الشاي إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد والتغليف.

واكتشف الباحثون أن إضافة حوالي 3% من البوليمير السكري إلى حمض اللاكتيك المتعدد يؤدي إلى تحلله بنسبة 40% خلال 6 ساعات من تعريضه للأشعة فوق البنفسجية، وفق ما أورد موقع ”سايتك ديلي“.

وأشار الموقع إلى أن ”الطريقة الجديدة متوافقة مع عمليات تصنيع البلاستيك، ما يعني إمكانية اختبارها وتبنيها من قبل المصانع المنتجة“.

ونشر الباحثون دراستهم في مجلة ”كيميكالكوميونيكيشنز“ العلمية، وقاد البحث الدكتور أنطوان بوتشارد.

وقال بوتشارد إن ”معظم المواد البلاستيكية المصنعة من حمض اللاكتيك المتعدد تتكون من سلاسل من البوليميرات، وهي صعبة التحلل باستخدام الماء والأنزيمات“.

وأضاف: ”لكن إضافة السكريات إلى البوليميرات وربطها مع بعضها يجعل من السهل تحطيم سلاسل البوليميرات إلى أجزاء أصغر قابلة للتحلل بسهولة بواسطة الأشعة فوق البنفسجية“.

وتابع: ”يمكن بذلك جعل البلاستيك أكثر قابلية للتحلل في البيئة الطبيعية مثل المحيطات، ويبقى أن نختبر ذلك في حياتنا اليومية وباستخدام أشعة الشمس“.

ويأمل الباحثون أن تستخدم نتائجهم في المستقبل من قبل المصانع من أجل صناعة مواد بلاستيكية قاسية وسريعة التحلل عند نهاية عمر المنتجات البلاستيكية بعد تجاوز مرحلة تدويرها وإعادة استخدامها؛ من أجل تحقيق أهداف حماية البيئة.