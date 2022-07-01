تويتر تضيف أدوات تسجيل جديدة لخاصية "Spaces"

أعلنت شركة ”تويتر“، عن مجموعة التحديثات الجديدة عبر منصتها الرقمية لتعزيز تجربة المستخدمين فيما يخص الخدمة الصوتية الخاصة بعملاق التغريدات، والمعروفة باسم ”Spaces“.

واستمراراً لجهودها للتركيز على خيارات الصوت، طرحت ”تويتر“ ميزات جديدة بما في ذلك إمكانية ”التسجيلات الدائمة“ (بدلاً من حذفها بعد 30 يومًا)، و“القدرة على حفظ التسجيلات بعد البث“، وتفاصيل جديدة داخل شريط ”Spaces“ المتواجد أعلى التطبيق.

وفيما يتعلق بـ“التسجيلات الدائمة“، وبعد إطلاق ميزة تسجيل ”Spaces“ لجميع المستخدمين مرة أخرى في يناير/ كانون الثاني، أتاحت الشركة الآن إطالة عمر تلك التسجيلات إلى ما بعد فترة الثلاثين يومًا.

وستوفر الميزة هذه قدرة أكبر على جذب المستمعين على المدى الطويل، والحفاظ على محادثات المستخدمين الحية داخل التطبيق.

وأضافت ”تويتر“ أيضًا قائمة جديدة لـ“Spaces“ المسجلة الخاصة بالمستخدم ضمن قائمة إعدادات التطبيق، حيث سيتمكن المستخدم من خلالها ”تشغيل كل جلسة مرة أخرى“، أو ”حذف تلك التي لا يريد الاحتفاظ بها“، أو ”مشاركة تسجيل مباشر“.

وقالت الشركة، إن ”هذه الإضافة ستعزز القيمة الوظيفية لمحادثات (Spaces)، مما يجعلها أكثر شبهاً بالبودكاست“.

وذكرت تقارير أن الأخيرة تمثل الزاوية التي تتجه إليها ”تويتر“ الآن، للتنافس مع المنصات الشبيهة، مثل ”كلوب هاوس“.

وشارك أليساندرو بالوزي، مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، لقطات شاشة عبر حسابه على ”تويتر“، تظهر عملاق التغريدات وهو يضيف خاصية الـ“محطات“ (أو Stations) ضمن علامة التبويب ”Spaces“ (أو المساحات)، والتي من شأنها أن تدمج ”البودكاست“ في تدفقها الصوتي، مما يوفر المزيد من الخيارات لضبط المحتوى الصوتي عند الطلب داخل تطبيق.

وأشارت التقارير إلى أن الخاصية هذه يمكن أن تجعل تسجيلات ”Spaces“ أكثر قيمة، وربما تساعد مذيعي ”Spaces“ على ترجمة أعمالهم إلى ”بودكاست“ يمكن تحقيق الدخل منها.

في المقابل، رأت التقارير أن هذه الغاية من ”تويتر“ قد تواجه عقبات عدة في ظل وجود منافسة محتدمة مع تطبيقات مماثلة، بما في ذلك ”سبوتيفاي“ و“أبل بودكاستس“.

وفي سياق متصل، أعلنت ”تويتر“ عن تجارب جديدة لمستخدمي نظام تشغيل ”iOS“، بما في ذلك أزرار ”Spaces“ الجديدة عند مؤلف التغريدات و“تدفق إعادة التغريد“، والتي تسمح للمزيد من المستخدمين بإطلاق مناقشات موضوعية في التطبيق.

وقالت الشركة، إن التجربة الأولى ستسمح لمستخدمي هواتف ”آيفون“ ببدء ”Space“ مباشرة من خلال مؤلف التغريدات، وللقيام بذلك، يمكن للمستخدم النقر فوق أيقونة ”Spaces“ الموجودة عند مؤلف التغريدات لبدء تسجيل جديد.

وأضافت أن التجربة الثانية ستتيح للمستخدم أيضاً بدء ”Space“ من ”قائمة إعادة التغريد“، وعند بدء تشغيل ”Space“ ما من قائمة إعادة التغريد، سيتخطى المستخدم الإعداد التقليدي ويبدأ البث المباشر على الفور، وسيتم بعد ذلك تثبيت التغريدة تلقائيًا أعلى الـ“Space“ المحدد.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت ”تويتر“ أيضًا أنها تختبر طريقة جديدة للمضيفين والمتحدثين لمشاركة التغريدات داخل الـ“Space“ بكل سهولة، وذلك عبر ”قائمة إعادة التغريد“.

وبالنسبة لمستخدمي ”أندرويد“، أضافت ”تويتر“ أيضًا تفاصيل جديدة إلى شريط ”Spaces“، بما في ذلك رؤى إضافية للتمرير ”حول من يستضيف“، و ”الموضوعات التي تتم مناقشتها“، و ”من شارك تغريدة في الدردشة“، والمزيد.

وقد يجذب ذلك المزيد من المستخدمين إلى الجلسة المعنية، أو على الأقل، يجذب المزيد من الاهتمام إلى شريط ”Spaces“ في الجزء العلوي من التطبيق من خلال تقديم معلومات بشكل أوسع.