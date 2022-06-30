"واتساب" يخطط لإطلاق ميزة استخدام "أفاتار" عبر مكالمات الفيديو

يخطط تطبيق ”واتساب“ حاليا لتوسيع حدود استخدام الرموز التعبيرية، حيث يطور منذ شهر مارس/ آذار الماضي ميزة جديدة قيد التطوير ستجعل استخدام محادثات ”واتساب“ أكثر خصوصية وقدرة على التعبير وإضفاء للمرح، والتي قد تكون متاحة لمستخدمي ”Android“، و ”iOS“.

ورصد موقع ”WABetaInfo“ المهتم بأخبار وتحديثات تطبيق ”واتساب“ للرسائل، أن هناك خطة للسماح للمستخدمين باعتماد صور رمزية مخصصة (أفاتار)، ربما بأسلوب ”Memoji“ أو ”Bitmoji“ أثناء مكالمات الفيديو.

وهذا يعني أنه سيتمكن الأشخاص من استخدام صور رمزية بدلا من استخدام صورة الكاميرا المباشرة أو صورة ملفهم الشخصي أثناء المكالمة.

وأعد مطورو التطبيق زرا خاصا لعمل تلك الميزة أثناء مكالمات الفيديو، إلا أنه لا يعمل حتى اللحظة.

وتعد الصور الرمزية المتحركة المستندة إلى الرموز التعبيرية بالتأكيد تحسينا لتجربة مكالمات الفيديو في ”واتساب“، سواء كان ذلك بغرض المزيد من الخصوصية، أو مجرد طريقة أخرى للتعبير عن الذات.

والسؤال الأكبر هنا هو ما إذا كان المصممون القائمون على التطوير سيختارون مظهرا ثنائي الأبعاد أم ثلاثي الأبعاد؟

ومن المتوقع أن تكون الدفعة الأولى من الصور الرمزية مجردة إلى حد ما مع مجموعة محدودة من الخيارات ومميزات تخصيص محدودة.

ومن غير المعلوم ، الجدول الزمني المفترض الذي يحدد متى يمكن أن يتمتع المستخدمون باستخدام هذه الصور الرمزية.

ومن الممكن أن تكون ميزة الصورة الرمزية مقصورة على أجهزة محددة تدعم القدرة على إنشاء صور رمزية، أو قد يستخدم ”واتساب“ ملصقات الصور الرمزية الخاصة بالمستخدم ولصقها على واجهة مكالمة الفيديو، ولأن كل هذا يبدو معقدا؛ لم يطلق التطبيق الميزة في الإصدار التجريبي حتى الآن.

وتم الكشف أيضا عن أنه على غرار ”إنستغرام“، و“فيسبوك“، سيتمكن المستخدمون من إرسال الصور الرمزية كملصقات إلى محادثات ”واتساب“ الفردية والجماعية.

كما أنه متوقع أن تكون الصور الرمزية المستخدمة على ”واتساب“ مزامنة لتلك الصور على حسابي المستخدم على ”إنستغرام“، و“فيسبوك“.

وإضافة إلى ذلك، سيُضاف إلى التطبيق ”محرر الصور الرمزية“؛ للسماح للمستخدمين بإعداد الصور الرمزية الخاصة بهم، وتخصيصها بسرعة.