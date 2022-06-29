مركبة فضاء صينية تحصل على صور للمريخ بأكمله

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأربعاء، أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة حصلت على بيانات مصورة تغطي كوكب المريخ بأكمله، منها صور لقطبه الجنوبي بعد أن دارت حول الكوكب أكثر من 1300 مرة منذ أوائل العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

ووصلت مركبة الفضاء ”تيانوين-1“ بنجاح إلى الكوكب الأحمر في فبراير/ شباط 2021 في أول رحلة فضائية للصين، وتم إنزال عربة آلية على سطح الكوكب، بينما قامت مركبة مدارية برصده من الفضاء.

ومن بين الصور التي التقطت من الفضاء أول صور صينية للقطب الجنوبي للمريخ حيث تتركز تقريبا كل موارد الكوكب من المياه.

وفي عام 2018 اكتشف مسبار تابع لوكالة الفضاء الأوروبية وجود مياه تحت الجليد في القطب الجنوبي للكوكب.

وكان روبوت صيني صغير أرسل من المريخ مجموعة صور هي الأولى منذ هبوطه التاريخي على سطح الكوكب الأحمر، منتصف أيار/مايو الماضي، وبدت فيها ألواحه الشمسية وهوائياته في وسط المشهد الفضائي، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وكان الروبوت ”تشورونغ“ دخل الغلاف الجوي للمريخ مثبتا على مركبة هبوط، وأصبح أول مسبار تنزله الصين بنجاح على هذا الكوكب في أول مهمة تنفذها على المريخ.

ويأتي هبوط المسبار الصيني على سطح المريخ بعد أشهر من هبوط الروبوت الجوال ”برسيفيرنس“ التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، وقد اعتبرت بكين هذا الحدث محطة مهمة في مسار ارتقائها إلى مصاف قوى فضائية عظمى.

وبثت وكالة الفضاء الوطنية الصينية صورًا التقطتها المركبة الجوالة تُظهر نظامها لتجنب العقبات، وألواحها الشمسية، بالإضافة إلى تربة المريخ.

وتستثمر بكين مليارات الدولارات لتلحق بالولايات المتحدة وروسيا في المجال الفضائي.

وأرسلت في العام 2003 أول مواطن صيني إلى الفضاء هو يانغ ليووي. ودار يانغ 14 مرة حول الأرض في غضون 21 ساعة.

كما تتولى الصين إطلاق أقمار اصطناعية لنفسها ولحساب دول أخرى.