بعد إطلاقه رسميا.. تعرف على مواصفات هاتف "HTC Desire 22 Pro"

كشفت شركة ”إتش. تي. سي“ التايوانية لصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء النقاب رسميا عن هاتفها الذكي الجديد، ”Desire 22 Pro“، والذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة، وتزعم الشركة أن هاتفها الجديد مبني على منصة مدمجة تدعم ”الميتافيرس“.

وأطلقت الشركة التايوانية الهاتف الجديد للأسواق العالمية، انطلاقا من بريطانيا بشكل مبدئي، وقالت إنه مصمم لـ“تجارب غامرة“، نظرا لأنه يشغل محتوى ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد على ”أجهزة الواقع الممتد“ (XR)، مثل نظارات ”HTC Vive Flow VR“.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع ”LCD“ بمقاس 6.6 بوصة بجودة ”FHD+“ (2412 × 1080 بكسل)، مع معدل تحديث 120 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وتأتي الشاشة مع طبقة حماية قوية من نوع ”Corning Gorilla Glass“.

ويتم تشغيل هاتف ”Desire 22 Pro“ – الذي يدعم شريحتي اتصال (نانو) – بواسطة معالج متوسط من نوع ”Snapdragon 695“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية مقترنا بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 619″، جنبا إلى جنب مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وسعة تخزين مدمجة تبلغ 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة ”microSD“.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، وتشمل خيارات الاتصال على الهاتف الذكي دعم شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE)، واتصال ”Wi-Fi“ مزدوج النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز)، واتصال ”بلوتوث v5.1″، و“NFC“، ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وتشتمل المستشعرات الموجودة في الهاتف على مقياس التسارع والإضاءة المحيطة والبوصلة والجيروسكوب ومستشعر القرب، ويحتوي الهاتف على مستشعر لبصمة الأصابع مثبت على الجانب للمصادقة البيومترية.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4520 مللي أمبير مع دعم تقنية شحن ”Quick Charge 3.0“ بقوة 18 وات، كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي وكذلك الشحن اللاسلكي العكسي، ويزن الهاتف 205.5 غراما، والهاتف حاصل على تصنيف ”IP67“ لمقاومة الغبار والماء.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف ”Desire 22 Pro“ مع إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرا أساسيا بدقة 64 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.79، ومستشعرا آخر بزاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.4، ومستشعرا أخيرا للعمق بدقة 5 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.4.

ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي تضم مستشعرا بدقة 32 ميغابكسل مقترنا بفتحة عدسة f / 2.0، للصور الشخصية ومكالمات الفيديو، ويتوفر الهاتف باللون الأسود فقط، وحددت شركة ”إتش. تي. سي“ سعر هاتفها الذكي الجديد بـ399 جنيها إسترلينيا (حوالي 487 دولارا).

وكانت شركة ”إتش. تي. سي“ قد وعدت أوائل يونيو/ حزيران الجاري بأن هاتفها المقبل سيدعم خصائص ”الميتافيرس“، دون تقديم أي تفاصيل حول خصائصه.

ولكن مع حدث الإطلاق اليوم الثلاثاء، أعلنت الشركة التايوانية أن هاتف ”Desire 22 Pro“ يدعم النظام البيئي الخاص بها، ”Viverse“، ما يسمح للمستخدمين بزيارة ”المجتمعات“ حتى بدون استخدام أجهزة الواق الافتراضي (VR)، باستخدام المتصفحات الخاصة بهم.

وقالت الشركة إن الهاتف متوافق أيضا مع سماعة رأس ”Vive Flow VR“ التي تبلغ تكلفتها 499 دولارا، حيث يمكن إقران الأخيرة بالهاتف إذا أراد المستخدمون استكشاف التجارب ومشاهدة الأفلام والتلفزيون أو حتى الوصول إلى تطبيقاتهم في الواقع الافتراضي.