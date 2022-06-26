تطوير جهاز يلتقط الإشارات الحيوية للبحث عن الحياة خارج كوكب الأرض

طور باحثون من جامعة هاواي في الولايات المتحدة، أداة علمية ترصد الإشارات الحيوية للبحث عن الحياة خارج كوكب الأرض.

وتمتلك معظم المواد البيولوجية، مثل الأحماض الأمينية والأحفوريات والنباتات والبكتيريا، إشارات إشعاع حيوي قوية، يمكن رصدها بواسطة آلات تصوير ومسح إشعاعي.

وبرهن الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة ”نيتشر ساينتيفيك ريبورتس“ العلمية، على أن جهاز ”بيوفايندر“ حساس لدرجة تسمح له برصد البقايا الحيوية في أحفورة سمكية عمرها 34 إلى 56 مليون عام.

وقال قائد البحث ومطور الأداة، أنوبام ميزرا: ”جهاز بيوفايندر الأول من نوعه والوحيد حاليا القادر على رصد بقايا حيوية دقيقة جدا على صخرة في وضح النهار، ويتميز الجهاز بقدرته على العمل على بعد أمتار عدة، ويستطيع كذلك تصوير مقاطع مصورة ومسح مساحات كبيرة“، وفقا لموقع ”فيز دوت أورج“.

وكانت الفكرة الأولى للجهاز تبلورت في العام 2012، أما النسخة الأخيرة منه فهي نتاج مشروع بيكاسو التابع لوكالة ناسا.

ويمثل إيجاد دليل على البقايا الحيوية في مساحة واسعة على سطح كوكب ما تحديا كبيرا؛ ما دفع العلماء لاختبار قدرات الجهاز على رصد الأحفوريات في قاع النهر الأخضر في الولايات المتحدة، وتأكدوا من النتائج من خلال التحليل المجهري في المختبر باستخدام المسح الإلكتروني والتصوير الضوئي الإشعاعي.

وقال ميزرا: ”توجد بعض المعلومات المجهولة عن كيفية استبدال البقايا الحيوية بالمعادن في العمليات الأحفورية، ولكن نتائج بحثنا تؤكد أن هذه البقايا قادرة على البقاء ملايين الأعوام، وأن التصوير الإشعاعي الحيوي يرصدها مباشرة وبكفاءة“.

والبحث عن الحياة خارج كوكب الأرض من الأهداف الرئيسة لمهمات الاستكشاف الفضائية من قبل ناسا والوكالات الفضائية العالمية الأخرى.

وأضاف ميزرا: ”في حال استطعنا تركيب جهاز بيوفايندر على مركبة مريخية أو في أي كوكب آخر، يمكننا بسرعة مسح مساحات كبيرة ورصد دلائل عن حياة سابقة، حتى لو كانت الكائنات الحية صغيرة وغير قابلة للرؤية بالعين المجردة، أو كانت ميتة منذ ملايين السنين، ونتوقع أن التصوير الإشعاعي سيكون جزءا أساسيا من مهمات ناسا المستقبلية لرصد الحياة خارج كوكبنا“.

وقالت المشاركة في البحث سونيا راولي: ”سيلعب بيوفايندر دورا إضافيا أيضًا في برامج ناسا للحماية الفضائية، من خلال الرصد الدقيق للجسيمات الفضائية الدقيقة الخطرة القادمة من خارج الأرض“.

ويسعى الباحثون حاليًا إلى إرسال بيوفايندر في مهمة ناسا المستقبلية.