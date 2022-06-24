للحد من الحوادث.. تطوير أداة حاسوبية تسجل آليًا حالات التعدي على السكك الحديدية

طور فريق بحثي من قسم هندسة النقل والمواصلات بجامعة ”روتغرز“ الأمريكية، أداة حاسوبية ترصد آليًا انتهاكات التعدي على مسارات السكك الحديدية، للمساهمة في الحد من حوادث الاصطدام بالقطارات.

وبحسب مجلة ”Accident Analysis & Prevention“ الأمريكية، والمختصة بتحليل الحوادث والوقاية منها، طور باحثان من جامعة ”روتغرز“، أداة ذكية باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي، حيث تكتشف آليًا حالات التعدي على السكك الحديدية، وتفرق بين أنواع المخالفين من أشخاص أو مركبات، وتنشئ مقاطع فيديو للمخالفات.

واختبر الباحثان الأداة المطورة عند أحد مسارات القطارات في منطقة ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد تدريبها على تحليل 1632 ساعة من لقطات الفيديو الأرشيفية من موقع الدراسة.

وسجلت الأداة خلال 68 يومًا من المراقبة 3004 حالات تعدي على مسارات القطارات.

ووجد الفريق البحثي أن ما يقرب من 70% من المتعدين كانوا من الرجال، وأن ثلثهم تقريبًا قد تعدى على السكك الحديدية قبل مرور القطار، وحدثت غالبية الانتهاكات، خلال أيام السبت حوالي الساعة 5 مساءً.

وأوضح عاصم زمان، الباحث المشارك في الدراسة، أن موقع الدراسة كان يحتوي على كاميرات مراقبة، ولكن معظم ما تسجله هذه الكاميرات إما لا تتم مراجعته، أو يراجع يدويًا في عملية مكلفةً وتتطلب عملًا مكثفًا.

وكشف الباحثان أن الهدف من تطوير الأداة الذكية يأتي لمنح صناعة السكك الحديدية وصناع القرار أدوات جديدة لتسخير الإمكانات غير المستغلة للبنية التحتية لكاميرات المراقبة بالفيديو، من خلال تحليل مخاطر موجزات البيانات التي تسجلها كاميرات المراقبة في مواقع محددة.

وأوضح زمان أن تقنيتهم سجلت بيانات دقيقة، حيث يمكن أن تستخدمها السلطات المحلية لوضع ضباط الشرطة بالقرب من القطارات خلال فترات ذروة الانتهاكات، أو وضع حلول فعالة مثل ”بوابات وإشارات تنبيه متقدمة“.

من جانبه شرح شيانغ ليو، الباحث المشارك في الدراسة، أن الأداة المطورة، توفر معلومات للإجابة عن العديد من الأسئلة مثل: ”ما الأوقات الأكثر شيوعيًا التي يتعدى فيها الناس على السكك الحديدية؟“، و“هل يتجولون حول البوابات عندما ينزلون أو يصعدون القطارات؟“.

ويُقتل مئات الأشخاص في الولايات المتحدة في حوادث التعدي في كل عام.

وعلى الرغم من الجهود المتضافرة للحد من الوفيات، يستمر ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصطدام بالقطارات، وفقًا لإدارة السكك الحديدية الفيدرالية في الولايات المتحدة.