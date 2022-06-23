للمرة الأولى.. تطبيق جديد يتيح مشاهدة مقاطع يوتيوب على ساعات أبل‎‎

أطلق المطور ”هوجو ماسون“، تطبيقا جديدا يحمل اسم ”WatchTube“ وهو يستهدف تقديم تجربة مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب مباشرة على ساعات أبل الذكية Apple Watch.

وهذه الميزة لم تكن متوفرة من قبل، حيث أن منصة يوتيوب لم توفر إصدارا مخصصا لساعات أبل حتى الآن.

وأوضح ”ماسون“ في وصف تطبيقه على متجر أبل الرسمي، أن التطبيق يقدم تجربة مميزة لمستخدمي ساعات أبل الذكية، حيث أنه يقدم واجهة استخدام بسيطة ومناسبة لحجم الشاشة الصغيرة على ساعات ”أبل ووتش“، مما يجعل تجربة المشاهدة مريحة للعين.

في بداية استخدام التطبيق لأول مرة، يظهر للمستخدم صفحة تعرض أبرز وأكثر مقاطع الفيديو رواجا على يوتيوب، ولكن بمرور الوقت سيبدأ التطبيق باستخدام خوارزمياته في التعرف على تفضيلات المستخدم وأكثر أنواع المحتوى التي يبحث عنها، ليتمكن من جعل قائمة مقاطع الفيديو أكثر شخصية ومناسبة لتفضيلات كل مستخدم.

ويوفر التطبيق إمكانية مشاركة المقاطع من الساعة إلى هاتف آيفون، وذلك من خلال كود الاستجابة السريعة QR Code المميز والمتوفر لكل فيديو، بحيث يقوم لمستخدم بمسحه باستخدام كاميرا هاتفه، وعندها يمكنه متابعة المشاهدة على الهاتف.

والميزة غير المتوفرة في التطبيق هي أن المستخدم لا يمكنه ربط حسابه على التطبيق بحسابه على خدمة يوتيوب الرسمية، إلا أن WatchTube يسمح للمستخدم بالاشتراك في قنوات المحتوى المختلفة ليتمكن من متابعة إنتاجها من مقاطع الفيديو بشكل دوري ومباشر.

ويعد التطبيق الجديد تجربة مميزة وفريدة من نوعها، حيث تعد الأولى على ساعات أبل ووتش، خاصة وأن كبرى خدمات بث المحتوى لم تقدم إصدارا مخصصا لساعات أبل، مثل خدمات ”نتفلكس“ و“ديزني بلس“ و“شاهد“ وحتى خدمة أبل الخاصة ببث المحتوى حسب الطلب ”Apple Tv+“ لم تقدم على مثل تلك الخطوة.

وهذا يجعل WatchTube رائدا في هذا المجال، كما أن دخوله لعالم أبل ووتش من خلال بوابة متجر أبل الرسمية، يعد ”خطوة كبرى“، وتعكس مروره بكافة إجراءات أبل الصارمة لمراجعة التطبيقات قبل قبوله داخل صفوف التطبيقات على متجرها.