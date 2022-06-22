خطوات جديدة من "تويتر" لجلب منتجات التجار إلى المنصة

أعلنت شركة ”تويتر“، الأربعاء، عن شراكة جديدة مع شركة ”شوبيفاي“ الكندية للتجارة الإلكترونية، وذلك بهدف جلب منتجات التجار إلى منصة التغريدات.

وستشهد الصفقة إطلاق ”تويتر“ لتطبيق خاص بالمبيعات، والذي ستتم إتاحته لجميع تجار ”شوبيفاي“ من خلال متجر التطبيقات الخاص بالشركة الكندية.

ويسمح التطبيق للتجار بالانضمام إلى خدمة ”Twitter Shopping Manager“، وهي لوحة تحكم تقدمها ”تويتر“ ويمكن للبائعين من خلالها الوصول إلى أدوات كتالوج المنتجات، وتمكين ميزات التسوق الأخرى لحساباتهم الشخصية.

وتأتي الخطوة كجزء من جهود شركة ”تويتر“ المستمرة للتوسع في التجارة الإلكترونية، حيث أطلقت في الفترة الأخيرة العديد من الخواص المتعلقة بالتسوق، بما في ذلك طرح ميزة ”Product Drops“ قبل أيام، وإطلاق واجهات المحال على الأجهزة المحمولة والتسوق المباشر.

وسيتمكن التجار من استخدام تطبيق ”قناة المبيعات“ الجديد لربط حساب ”تويتر“ الخاص بهم بمسؤول شركة ”شوبيفاي“، ثم الإعداد مع ”Twitter’s Shopping Manager“ والأدوات المجانية الأخرى في المنصة والمصممة لـ“المحترفين“.

ويتضمن ذلك إطلاق ”تويتر“ لميزة جديدة تسمى ”Location Spotlight“، والتي تم الإعلان عنها قبل أيام أيضًا، والتي تسمح للشركات المحلية في الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، بعرض معلومات حول أنشطتهم التجارية، مثل: ”عنوان الشارع“ و“معلومات الاتصال“ و“ساعات العمل“ مباشرة على حساباتهم الشخصية.

وفي الوقت الحالي، يمكن للتجار تمكين إما ”متاجر تويتر“ (Twitter Shops) أو ”Shop Spotlight“ أو ”Location Spotlight“، لكن الشركة أكدت أنها تعمل على منح التجار خيار تمكين أكثر من واحدة من هذه الميزات في نفس الوقت.

وبعد ربط حساباتهم على ”شوبيفاي“ و“تويتر“، يمكن للتجار استخدام التطبيق الجديد لمزامنة كتالوجات منتجاتهم مع خدمة ”Twitter Shopping Manager“، الأمر الذي يوفر وقتًا وطاقة كبيرين، حيث كان يجب إدخال هذا المخزون يدويًا على منصة التغريدات.

وعندما تتم مزامنة المخزون، يمكن للتجار استخدام ميزتي ”Twitter Shops“ و“Shop Spotlight“ – التي تختبرهما الشركة في الوقت الحالي – لمساعدة العملاء على اكتشاف منتجاتهم على منصة التواصل الاجتماعي وإجراء عمليات شراء، وستتم هذه المعاملات على موقع الويب الخاص بالتاجر.

بدوره، قال أمير كبارا، مدير المنتجات في الشركة الكندية: ”إن الوصول إلى العملاء المحتملين هو أمر بالغ الأهمية لنجاح تجار شوبيفاي.. تويتر هو المكان الذي تحدث فيه المحادثات، والعلاقة بين المحادثات والتجارة أمر حيوي.“

وأضاف: ”إن شراكتنا مع تويتر، وإطلاق قناة مبيعات جديدة هناك، ستسمح للتجار بجلب التجارة بسلاسة إلى المحادثات التي يجرونها بالفعل على المنصة.“