تطوير أداة "شاملة" لتصميم روبوتات ذاتية القيادة

تنوعت تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتمثلة بالأنظمة الروبوتية في الأعوام الأخيرة، من السيارات ذاتية القيادة إلى خدمات المطاعم والمسح الإشعاعي للمرضى وتنظيف المستشفيات وأمن البناء.

وتنتج هذه الروبوتات عن عملية تصميمية محددة الهدف؛ إذ يصمم المهندسون الروبوتات ذاتية القيادة بعد إجراء عدد كبير من تجارب محاكاة التجربة والخطأ، المعدلة لتناسب مهام الروبوت ومكوناته، وتحسين أدائه، ويبقى تصميم الروبوت اليوم دون دليل يضمن نجاح المهمة.

في هذا الإطار، طور مهندسون من معهد ”ماساتشوستس“ للتقنية في الولايات المتحدة أداة تصميمية شاملة للروبوتات بهدف استخدامها لضمان نجاح العملية التصميمية، وشكل الباحثون شيفرة حاسوبية تصميمية يمكن تطبيقها في أي محاكاة افتراضية لنظام روبوتي، ويمكن استخدامها لمعرفة كيفية تحسين أداء الروبوت.

وتعتمد الشيفرة على أداة التفاضل التلقائي المطورة من قبل الباحثين في تعلم الآلة لتدريب الشبكات العصبية الاصطناعية، وأظهر الباحثون قدرة الأداة الجديدة على تطوير نظامين ذاتيي القيادة بسرعة، أحدهما هو روبوت يتحرك بسرعة على عجلات، ويجب أن يخطط للمسار الأمثل بين عقبتين، خلال 5 دقائق، مقارنة بالطرق التقليدية التي تستهلك 15 دقيقة.

https://www.youtube.com/watch?v=EQRKxBm6DfM

والنظام الآخر عبارة عن مجموعة روبوتات تتعاون سوية لتحريك صندوق ثقيل نحو مكان محدد، وكانت المحاكاة أسرع بعشرين دقيقة من الطرق التقليدية.

ولاحظ الباحثون توفر أدوات تصميمية في مجالات هندسية أخرى، وقال خريج المعهد تشارلز دوسون، ”يمكن للمهندس الميكانيكي مثلا الاعتماد على أدوات تصميمية متوفرة من أجل تصميم عنفة رياح، ولكن يوجد نقص في أدوات تصميم الأنظمة الروبوتية“؛ وفقا لموقع ”تك إكسبلور“.

وأوضح دوسون أنه ”عوضا عن الاعتماد على التصميم للوصول إلى الأداء، عكسنا العملية من خلال تحديد الأداء المطلوب ثم اختيار التصميم المناسب له“.

وفي العادة يطور المهندس الروبوت عن طريق محاكاة للنظام بأجزائه المتعددة، مثل التحكم والتخطيط والأجزاء الصلبة، ومن ثم يجب ضبط متغيرات عدة وإجراء المحاكاة لرؤية عمل النظام وجودة أدائه، وبعد تجارب عديدة، يستطيع المهندس تحديد أفضل تركيبة تسمح بالأداء المطلوب، وهي طريقة مستهلكة للوقت.

ويعمل الباحثون على تطوير الروبوت ليصبح قادرا على التعامل مع أنظمة أكثر تعقيدا، مثل الروبوتات العاملة إلى جانب البشر، ويأمل الباحثون أن تساعد أداة التصميم الشاملة على تسريع عمليات تطوير الأنظمة الروبوتية، مثل الروبوتات القادرة على المشي، والمركبات ذاتية القيادة، والمجموعات المؤلفة من روبوتات متعاونة.