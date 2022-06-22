"وشم إلكتروني" يؤدي مهام الساعات الذكية

تمكن باحثون من جامعة تكساس في أوستن في الولايات المتحدة، من تطوير وشم إلكتروني مؤقت من مادة الجرافين، قادر على مراقبة مؤشرات ضغط الدم في الجسم.

ويمكن ارتداء الوشم الإلكتروني الجديد، بشكل مريح على المعصم، ويقدم قياسات مستمرة بمستوى عالٍ من الدقة في أي موقف، مثل أوقات الإجهاد الشديد وأثناء النوم أو ممارسة الرياضة، حسب صحيفة ”الإسبانيول“.

ويصعب قياس ضغط الدم بشكل متكرر وموثوق باستخدام جهاز يمكن ارتداؤه، وارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى أمراض قلبية خطيرة إذا تُرك دون علاج.

مريح وغير مرئي

يحتوي الوشم المؤقت على 12 شريحة غير مرئية من الجرافين، موضوعة في صفين على طول الشريانين الرئيسيين للساعد.

وتعمل الشرائح الموجودة في الجزء الخارجي من كل صف، على إرسال إشارات كهربائية صغيرة إلى الجزء الداخلي من الذراع، بينما تعمل الشرائح في الجزء الداخلي على كشف التغيرات في تدفق الدم مع تغير الجهد.

وقال ديجي أكينواندي، الأستاذ في جامعة تكساس والمشارك في تطوير الجهاز: ”يمكن أن يوفر وشم الجرافين آلاف القياسات أكثر من أي جهاز آخر حتى الآن، وهو حل يمثل تطورا كبيرا وبديلا مثيرا للاهتمام لأجهزة قياس ضغط الدم الكلاسيكية“.

وأضاف أكينواندي: ”مستشعر الوشم عديم الوزن وسري، لا يمكنك حتى رؤيته بعد وضعه لأن لا يتحرك، حيث يحتاج المستشعر إلى بقاء في نفس المكان لأنه في حال تحريكها، فستكون القياسات مختلف“.

وأصبحت الساعات الذكية أجهزة رئيسة لمراقبة الصحة، وتحصل المستشعرات المعدنية بها على قراءات بناء على مصادر ضوء عبر الجلد، لكنها غير معدة لمراقبة ضغط الدم عن طريق الانزلاق حول المعصم وبعيدا عن الشرايين، وبالتالي قد يفشل القياس، بينما يعتبر الجرافين مادة قوية ورقيقة، وهي مفتاح هذا المشروع.

وتعتبر الأوشام الإلكترونية وسيلة جيدة لمراقبة ضغط الدم، لأنها توجد في مادة مرنة ولزجة تحيط بالمستشعرات، ما يجعلها مريحة للارتداء وتمنع الانزلاق.

مراحل الاختبار

وفيما يتعلق بالدقة التي يراقب بها الوشم ضغط الدم، أشار الباحثون إلى أنه حاصل على ”درجة A“، وهي أعلى درجة ممكنة لجهاز طبي وفقا للمعايير التقليدية.

وأكد الباحثون أن من الضروري حاليا، أن يكون الجزء الذي يسجل بيانات ويحللها من الجهاز الوشم، قريبا من المستخدم ومتصلا بكابل.

ويخطط الباحثون إلى إمكانية اتصال لاسلكي مستقبلا، مع إضافة خيار وضع ساعة ذكية في الأعلى والاتصال بها لتوفير دقة أكبر.

وخلال الاختبارات التي أجراها الباحثون على 6 أشخاص، تبين أن الوشم الإلكتروني يعمل بشكل جيد، بينما تمكن المتطوعون من العمل والمشي والنوم دون إزعاج.

كما استجاب الجهاز بشكل جيد أيضا، أثناء اختبارات المتطوعين لتمارين الضغط وغمر أذرعهم في الماء المثلج لمدة دقيقة واحدة.