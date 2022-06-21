ما حقيقة شعور الروبوت "لامادا" مثل البشر؟

أثار الروبوت المستجيب للمحادثات الفورية ”لامادا LaMDA“ الذي صنعته ”غوغل“؛ ضجة كبيرة، بعد أن كشف أحد مهندسي الشركة مؤخرا، عن اكتسابه إدراكا شعوريا مماثلا للبشر وتعبيره عن المخاوف والحقوق.

وكانت الشركة أوقفت المهندس على العمل بعد كشفه عن هذا الأمر، الأسبوع الماضي، رافضة الادعاءات التي أدلى بها.

لكن تقريرا نشره موقع ”Search Engine Watch“ اليوم الثلاثاء، فسر الأسباب الكامنة وراء اكتساب نموذج تحليل اللغة ”لإدراكات إنسانية“، داعما الرواية التي قدمتها ”غوغل“ بشأن ذلك.

وقال الموقع، إن ”LaMDA نموذج لغوي يعمل من خلال دالات رياضية تصف نتيجة محتملة تتعلق بالتنبؤ بالكلمات التالية وحتى التسلسل التالي للفقرات“.

ويختلف الروبوت عن نماذج اللغات الأخرى، إذ إنه تم تدريبه على التعامل مع الحوار المنطوق وليس النصوص مثل أدوات تحليل اللغة الأخرى.

وما يجعله إنجازا ملحوظا هو أنه يمكنه إنشاء محادثة بطريقة حرة لا تقيدها معلمات الاستجابة المستندة إلى المهام بشكل يجعل المحادثة سهلة التنقل بين الموضوعات غير ذات الصلة.

وتسمح هذه النوعية من فهم السياق للنموذج اللغوي بمواكبة تدفق المحادثة وإعطاء الشعور بأن الأداة اللغوية كيان مستمع ومستجيب بدقة لما يقال.

وتوثق ورقة بحثية، نقل عنها الموقع، تفاصيل عمل وتدريب الروبوت على كيفية إنتاج الحوار باستخدام ثلاثة مقاييس، وهي الجودة، الأمان والعقلانية، ويدعم مقياس الجودة وجود عامل التشويق.

وتنص الورقة البحثية على أن الأداة، ”تقوم بجمع البيانات المشروحة لتكون الاستجابة منطقية ومحددة ومثيرة للاهتمام لسياق متعدد الدورات“.

وأضافت أنه ”تم تدريب الروبوت باستخدام الأمثلة البشرية والمقيّمين، باستخدام مجموعة من المستندات والحوارات والألفاظ المرقمة بالمليارات، وتتألف من 1.56 تريليون كلمة“.

وأوضحت الورقة ”طريقة تصنيف البشر لردود (LaMDA) من خلال التقييمات والتعليقات التي تُعلِّم الأداة عندما تعمل بشكل جيد وعندما لا تكون كذلك“.

ويستخدم المقيّمون البشريون نظام استرجاع معلوماتي (محرك بحث) للتحقق من الإجابات، وتصنيفها على أنها مفيدة وصحيحة وواقعية.

وتصف أحد أقسام الورقة البحثية كيفية تلقى الروبوت للأسئلة ثم توليد الإجابة، لأنه يتم بعد إنشاء الاستجابة إجراء عملية استعلام وبحث للتحقق من الإجابة إذا كانت غير صحيحة وذلك عن طريق ترشيحات أفضل النتائج على مواقع البحث.

وذكر الموقع أن ”الروبوت مصمم للقيام بشيء واحد، وهو تقديم استجابات محادثة منطقية ومحددة لسياق الحوار، يمكن أن يعطيها ذلك مظهر الكيان الواعي“.

وتابع: ”لذلك، على الرغم من أن الردود التي يقدمها تبدو وكأنها محادثة مع كائن حساس، فإنه يقوم فقط بما تم تدريبه على القيام به لإعطاء ردود وإجابات معقولة لسياق الحوار ومحددة للغاية وفق هذا السياق“.