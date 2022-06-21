باستخدام الموجات الصوتية.. تطوير آلية تُبقي الأدوات مُعلقة في الجو

طور باحثون بريطانيون، آلية فعالة في رفع الأدوات بالهواء وإبقائها معلقةً في الجو، بواسطة موجات صوتية، حتى عندما تتداخل أجسام أخرى مع مسار التحليق.

ونشر الباحثون من جامعة ”كوليدج لندن“ دارستهم، التي تحمل عنوان: ”نظام رفع ذاتي التصحيح“، في مجلة ”Science Advances“ العلمية.

وأوضحت الدراسة أن ”البحوث السابقة أظهرت أنه من الممكن رفع الأشياء عن طريق إطلاق موجات صوتية عليها“.

وقالت: ”لأن الموجات الصوتية ليست أكثر من جزيئات هواء تتحرك معًا بطريقة معينة، فإن الأداة التي ترفعها ستسقط إذا تداخلت مع أداة أخرى“، حسبما أورد موقع ”phys“ المتخصص.

وأشار الموقع إلى أن الباحثين، ”طوروا ميزات جديدة لمعالجة هذه المشكلة، حيث عملوا على زيادة عدد السماعات المستخدمة، لحماية الموجات الصوتية من التداخل، واستخدموا في تجاربهم 256 سماعة، وأضافوا أيضًا برنامجًا حاسوبيًا للتحكم في كل مكبرات صوت“.

وتم ترتيب مكبرات الصوت في شبكة، حيث تم رفع أدوات متعددة بواسطة موجات صوتية محددة الشكل.

وتمكن الفريق البحثي من خلال برمجة السماعات بطرق محددة، من جعل النظام يعمل معًا للحفاظ على أداة يتم رفعها في الهواء فوق الشبكة.

وعلى الرغم من حدوث حالة من الانقطاعات، وإذا تم حظر بعض الموجات الصوتية تتم إعادة توجيه الموجات الصوتية الأخرى لتحل محلها.

وأثبت الباحثون أن ”نظامهم كان قابلًا للتطبيق من خلال اختباره باستخدام مجسم أرنب أبيض مطبوع ثلاثي الأبعاد ككائن تداخل“.

كما رفعوا الأدوات حول مجسم الأرنب بغض النظر عن موقعه، وفق الدراسة.

وفي إحدى التجارب، رفع الفريق البحثي قطعًا من الخرز حول مجسم الأرنب والتي تشكلت في شكل فراشة طائرة، كما قاموا برفع قطعة قماش شفافة استخدموها كشاشة لعرض الأرنب الذي قاموا بطباعته.

وقاموا أيضًا برفع قطرة ماء واحدة فوق كوب من الماء، موضحين أن ”نظامهم سيعمل حتى عندما تكون الأداة المتداخلة عبارة عن كوب من السائل المهتز“.

واقترح الفريق أن ”نظامهم يمكن استخدامه لأغراض العرض، مثل المتاحف أو الإعلانات التجارية“.

ويخطط الباحثون بعد ذلك إلى توسيع نظامهم للسماح له بالتعامل مع كائنات متعددة متداخلة في نفس الوقت.