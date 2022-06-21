سامسونغ تقدم أحدث كمبيوتر محمول ينافس مماثله المنتظر من "أبل"

تقدم شركة ”سامسونغ“ جهاز الكمبيوتر المحمول ”Galaxy Book2 Pro 360″، الذي بالرغم من أنه يتميز بالنحافة والأناقة إلا أن هناك القليل من العيوب، التي قد تجعل جهازا مماثلا من ”أبل“ يتفوق عليه.

واستعرض موقع ”expert reviews“ البريطاني، أهم مميزات الجهاز، الذي يتنوع بين شاشة ”OLED“ حيوية للغاية ومظهر نحيف ووزن خفيف مرفق بقلم ”S Pen“.

إلا أن من سلبياته عدم وجود مكان لتخزين القلم، ورفض لحركة معصم اليد.

ويبدو للوهلة الأولى أن جهاز ”Galaxy Book2 Pro 360″، صفقة رابحة لأجهزة الكمبيوتر المحمول، إذ أنه لا يوجد كمبيوتر محمول آخر مقاس 15 بوصة يوفر نفس المستوى من الميزات بالسعر وهو أداء مثير للإعجاب يضاف إليه عمر بطارية لائق أيضا.

لكن الجهاز به بعض العيوب التي تقوض تصنيفه بخمس نجوم، كما أنه من المرجح أن يسرق جهاز ”M2 MacBook Air“ المنتظر من شركة ”أبل“ الأمريكية الأضواء من جهاز ”سامسونغ“.

ومن الأرجح أن يحصل جهاز ”أبل“ الجديد، الذي يعمل بتقنية ”M2“ على لقب أفضل كمبيوتر محمول لمعظم الأشخاص، على الرغم أن ”سامسونغ“ تسعى لإقناع المستهلكين بأن جهازها هو الخيار الأفضل.

ويأتي الإصدار الجديد من ”سامسونغ“ بشاشة 15.6 بوصة مع وحدة المعالجة المركزية ”Intel Core i7-1260P“ عالية المواصفات، و12 نواة.

كما أنه متاح أيضا بشاشة أصغر بحجم 13.3 بوصة، باللون الفضي أو العنابي، مع معالج نواة أقل قوة ”Intel Core i5-1240P“ لمن لديهم ميزانيات محدودة للشراء.

ويبدأ سعر الجهاز الجديد بسعر 1099 جنيها إسترلينيا للأجهزة ذات وحدة معالجة ”Core i5“ وترتفع إلى 1499 جنيها إسترلينيا لطراز ”Corei7“.

وبخصوص التصميم، يبلغ وزن الطراز ذو 15 بوصة من جهاز سامسونغ 1.41 كغم، وهو أثقل بمقدار 120 غراما فقط مقارنة بجهاز ”MacBook Air -M1“ ذو أصغر مقاس 13.3بحجم بوصة.

وهو نحيف للغاية، حيث يبلغ سمكه 11.9 مم فقط عند إغلاقه.

وفيما يتعلق بلوحة المفاتيح واللمس والقلم وكاميرا الويب، بين الموقع أن شاشة اللمس الخاصة بـ“Book2 Pro 360″ تعاني من رفض طفيف لراحة اليد.

إذ أنها تنشط قائمة الإشعارات لأنها تتلامس مع حافة الشاشة، ويمكن تدارك المشكلة بتقليل تلك الحركة لكن يبقى الوضع بعيدا عن المثالية.

فيما تمتاز لوحة المفاتيح، بأنها مريحة للكتابة عليها، إلا أن هناك مشكلة مساحة للضغط في لوحة الأرقام على اليمين بسبب صغر مفتاحي الرقم صفر و“Enter“.

لكن موقع ”expert reviews“ اعتبر أنه ”لا تزال لوحة المفاتيح مميزة لوجود لوحة منفصلة تحوي الأرقام“.

وتعتبر لوحة اللمس موثوقة وحساسة أيضا، ومع ذلك، من المزعج بكاميرا الويب في الجهاز نعومة الصورة إلى حد مفرط مع وجود خاصية تشبع.

وشاشة ”Book2 Pro 360“ هي مزيج من الجيد وغير الجيد، فعلى الجانب الجيد، تستخدم تقنية ”AMOLED“ وهذا يعني إعادة إنتاج ألوان زاهية ونسبة تباين مثالية بشكل فعال وهي أيضا شاشة ساطعة جدا، حيث بلغت ذروتها في الاختبار ”383cd/m2.“.

وتعتبر مكبرات الصوت ”AKG“ مناسبة جدا لجهاز كمبيوتر محمول، حيث تصل إلى مستوى صوت معقول دون أن يبدو صاخبا جدا.

لكن الصوت ليس ممتلئا بما يكفي للاستماع إلى الموسيقى، إلا أنه يمكن التغلب على ذلك بتوصيل زوج من سماعات رأس أو مكبر صوت للحصول على جودة صوت أفضل بكثير.