"نوكا".. كراسة بلا ورق وغير قابلة للتلف ومقاومة للماء

ابتكر مصممون أمريكيون، كراسة تدوين ملاحظات تخلو من الورق ومقاومة للماء وغير قابلة للتلف.

وتظهر صفحات الكراسة، التي ابتكرها فريق من المصممين بقيادة العلامة التجارية ”O0 design“ لتصميم المنتجات في الولايات المتحدة، وكأنها ورق عالي الجودة، وذلك بفضل مظهرها غير اللامع وسطحها الأملس.

وذكر موقع ”يانوكو ديزاين“ لأخبار التصاميم، أن ”الورق الشائع الاستخدام في صنع الدفاتر والكتب وغيرها، ينتج من الأشجار، وهو منتشر في كل مكان، ويعد قابلًا للتحلل البيولوجي، ولكن عند إهدار كميات كبيرة منه دون استخدام فإنه يتسبب بتلويث البيئة“.



ولمواجهة مشكلة قطع الأشجار من أجل صناعة الورق، صمم الفريق البحثي، الكراسة الجديدة ”نوكا/NUKA“، التي ”تحتوي على ممحاة وقلم، مع تطبيق ذكي، باستخدام مركب خاص مشتق من مادة ”البولي بروبيلين“.

وبإمكان مقتني ”نوكا“ استخدامها لسنوات طويلة، حيث بمقدورهم تدوين ملاحظاتهم بداخلها بالقلم الخاص بها، أو بمجموعة متنوعة من الأقلام العادية ومن بينها أقلام الرصاص.



ويمكن للمستخدمين تخزين ملاحظاتهم عبر تطبيق ”نوكا“ الذكي على هواتفهم المحمولة من خلال التقاط صور لهذه الملاحظات.

ويقوم التطبيق تلقائيًا بتعديل وتنظيف الصور لحفظ المحتوى، بعد ذلك يمكنهم مسح الملاحظات من الكراسة باستخدام الممحاة المرفقة مع الابتكار.

وأوضحت يفغينيا ميدفيديفا، وهي واحدة من المصممين المشاركين في تصميم كراسة ”نوكا“، أن ”القلم المرفق معها عبارة عن عمود صلب مع طرف معدني فريد من نوعه“.

وأشارت إلى أن ذلك ”يعمل على أكسدة سطح دفتر الملاحظات المبتكر، مما يخلق علامات تبدو وكأنها مصنوعة بواسطة قلم رصاص العادي“.

وبينت أنه ”يمكن كذلك الضغط بقوة أكبر على القلم لإنشاء علامات أغمق، وذلك تمامًا مثل قلم الرصاص العادي“.

وقالت إن فريقها صمم تطبيق ”نوكا“ الذكي للهواتف المحمولة، حتى يحفظ المستخدمين صفحاتهم أولًا قبل مسحها من الكراسة.

ولفتت إلى أنها ”الطريقة المثلى لالتقاط وتخزين الملاحظات والرسومات للرجوع إليها في وقت لاحق“.

وتابعت أن ”ميزة الكراسة المقاومة للماء تعني أنه يمكن استخدامها في أي موقف تقريبًا، تحتاج إلى كتابة شيء ما مثل أفكار أو ملاحظات، بما في ذلك تحت المطر أو حتى خلال الاستحمام“.