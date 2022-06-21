واتساب يعتزم توسيع قائمة "الرموز التعبيرية" للرد على الرسائل‎‎

يعتزم تطبيق ”واتساب“، إضافة توسيعات جديدة لخاصية ”ردود الأفعال على الرسائل“ عبر منصته الرقمية في الأيام القليلة المقبلة، حيث يعمل حالياً على توسيع قائمة الرموز التعبيرية (emojis).

ووفقًا لتقرير نشره موقع ”WABetaInfo“ التقني، والمتابع الأشهر لأخبار ”واتساب“، يعمل تطبيق المراسلة الفورية على تحديث ردود الفعل على الرسائل على النظام الأساسي من خلال توسيع قائمة الرموز التعبيرية المتاحة للرد على الرسائل.

وفي الوقت الحالي، يدعم تطبيق ”واتساب“ – المملوك لشركة ”ميتا“ – ما مجموعه ستة رموز تعبيرية لردود الفعل، بما في ذلك ”الإبهام“ و“القلب“ و“الضحك بالدموع“ و“الوجه المذهول“ و“الحزن بالدموع“ و“الأيدي المرتبطة“. وأشار التقرير إلى أن التطبيق – لنظام تشغيل ”iOS“ فقط – يختبر الآن السماح للمستخدمين باستخدام كل الرموز التعبيرية المتاحة للرد على رسالة.

وإلى جانب أجهزة ”آيفون“، من المتوقع أن يحصل المستخدمون على أجهزة ”أندرويد“ وأجهزة سطح المكتب على القدرة على الرد على الرسائل باستخدام قائمة الرموز التعبيرية. ويحمل الإصدار التجريبي الذي يضم الميزة الجديدة، رقم ”22.13.0.74“.

وشارك موقع ”WABetaInfo“ بضع لقطات شاشة تعرض زر ”+“ جديد بجوار الرموز التعبيرية الستة المتاحة للسماح للمستخدمين باختيار رمز تعبيري من اختيارهم عند الرد على رسالة. وتعرض القائمة التي تظهر بعد الضغط على الزر الجديد رموزاً تعبيرية واسعة لاختيار أحدها واستخدامها كرد فعل على رسالة.

من ناحية أخرى، عزز تطبيق ”واتساب“ عناصر التحكم في الخصوصية عبر منصته الرقمية بما في ذلك صورة الملف الشخصي وحالة الاتصال.

وأضاف التطبيق أدوات جديدة للمستخدم تتيح له ”التحكم في من يرى صورة ملفه الشخصي وحالة ظهوره على التطبيق“ عندما يكون متصلاً بالإنترنت، وذلك في أخر تحديث عبر نظامي التشغيل ”أندرويد“ و“iOS“ على أن تصل الميزة قريباً لإصدار سطح المكتب.

وعندما ينقر المستخدم على الخيار الجديد، تظهر له رسالة تقول: ”لمزيد من الحماية لخصوصيتك على الإنترنت، نقوم بتنفيذ خيارات جديدة لإعدادات التحكم في خصوصيتك. يمكنك الآن تحديد من يمكنه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك رؤية صورة ملفك الشخصي، وحالة آخر ظهور.“

وكان ”واتساب“ قد طرح هذه الأدوات في إصدارات تجريبية الفترة الأخيرة، لكنه أتاحها الآن إلى الإصدار الثابت الأخير من التطبيق لأي مستخدم للخدمة.

وقالت تقارير إنه بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام من قبل تطبيق المراسلة، إلا أن خيارات وميزات الخصوصية في ”واتساب“ لا تزال غير كافية مقارنة بتلك الموجودة في ”تيليغرام“ التي تضم خيارات خصوصية أكبر.

وقبل طرح الأدوات الجديدة، كان لدى المستخدمين ثلاثة إعدادات خصوصية فقط لصورة ملفهم الشخصي وآخر حالة ظهور لهم وقسم البيانات؛ وهي ”لا أحد“ (Nobody)، و“جهات الاتصال الخاصة بي“ (My Contacts)، و“الجميع“ (Everyone).

ويمكن لمستخدمي ”واتساب“ الآن استخدام خيار ”جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء..“ (My contacts except..) لإخفاء صورة ملفهم الشخصي أو حالة الظهور الأخيرة لأفراد محددين على التطبيق.