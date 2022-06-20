"خميرة البيرة" فعالة في تنقية المياه من الرصاص

اكتشف باحثون أمريكيون، أن ”خميرة البيرة“ يمكن استخدامها كمادة صديقة للبيئة وغير مكلفة ومتوفرة بكثرة، لإزالة التلوث بالرصاص من إمدادات مياه الشرب.

وقال الباحثون من مركز العلوم الطبيعية ”CBA“ التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي، إن ”عمليات المعالجة التقليدية للمياه ليست فعالة عندما تكون تركيزات الملوثات التي يتعين عليها إزالتها منخفضة، وذلك في مقياس أجزاء لكل مليار وما دونه“.

وأشاروا إلى أنها في هذه الحالة ”إما تفشل في إزالة هذه الكميات الضئيلة تمامًا، وإما تفعل ذلك وتستهلك الكثير من الطاقة وتنتج منتجات ثانوية سامة“.

ونشرت الدراسة في مجلة ”Communications Earth and Environment“، لعلوم البيئة، ونقل ملخصا عنها موقعُ ”تكنولوجي دوت أورج“.

وحسب الموقع، فقد درس فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حلا ليس جديدا لعملية تسمى ”الامتصاص الحيوي“، حيث يتم استخدام مادة بيولوجية غير نشطة لإزالة المعادن الثقيلة من الماء ومعروفة منذ عدة عقود.

ولكن ما يميز دراستهم هو اكتشافهم أن مادة ”خميرة البيرة“ تمتص الملوثات من المياه بتركيزات مرتفعة جدا، وذلك عند أكثر من جزء لكل مليون مستوى.

وأظهر الباحثون أن ”1 جرام من خلايا الخميرة يمكنه إزالة ما يصل إلى 12 ملليجرام من الرصاص في المحاليل المائية بتركيزات أولية من الرصاص بأقل من جزء واحد في المليون“.

ووجدوا أيضًا أن ”هذه العملية سريعة جدًا، حيث تستغرق أقل من 5 دقائق لإكمالها“.

وقدرت باتريتسيا ستاتاثو الباحثة المشاركة في الدراسة، أن تنظيف مصدر مياه لمدينة بحجم بوسطن، والتي تستخدم حوالي 200 مليون جالون يوميا، يتطلب حوالي 20 طنًا من مادة الخميرة يوميًا، أو حوالي 7000 طن سنويًا.

وقالت ستاتاثو: ”يمكن استخدام مادة الخميرة أيضاً لإزالة معادن ثقيلة أخرى مثل الكادميوم والنحاس، ولكن سيتطلب ذلك مزيدًا من البحث لتحديد المعدلات الفعالة لتلك العمليات“.

ويعتبر الرصاص مادة شديدة السمية، حتى لو كان بتركيزات ضئيلة في مياه الشرب، ويؤثر على الأطفال أثناء نموهم.

ويشكل الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى في الماء مشكلة عالمية كبيرة تستمر في النمو بسبب النفايات الإلكترونية والآثار الناجمة عن عمليات التعدين، ولا تتحلل بشكل طبيعي.

وخفض الاتحاد الأوروبي معياره للرصاص المسموح به في مياه الشرب من 10 أجزاء في المليار إلى 5 أجزاء في المليار.

وأعلنت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة أيضا، أنه لا يوجد مستوى آمن لمادة الرصاص على الإطلاق في إمدادات المياه.