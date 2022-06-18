"واتساب" تسمح بـ"إخفاء المعلومات الشخصية" عن جهات محددة‎‎

طرحت منصة المراسلة الفورية الأشهر في العالم، ”واتساب“، رسميًا؛ ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد جهات اتصال معينة يمكن رؤية صورهم الشخصية وحالة ”آخر ظهور“.

وكانت المنصة اختبرت إعداد الخصوصية الجديد لأنظمة ”أندرويد“ و“iOS“، في نيسان/ أبريل الماضي، لعدد محدود من المستخدمين، حسبما أفادت تقارير تقنية متخصصة.

وكان لدى المستخدمين 3 خيارات لإعدادات الخصوصية؛ الأول هو ”الجميع“، مما يعني أن حالة الظهور ستكون مرئية للكل.

أما الخيار الثاني فهو ”جهات الاتصال الخاصة بي“، وهذا يعني أن الحالة ستظهر لجهات الاتصال المحفوظة أرقامهم على الهاتف“.

وأخيرًا خيار ”لا أحد“، وهو مخصص للأشخاص الذين لا يريدون ظهور آخر حالة ظهور الخاصة بهم لأي شخص.

وقال تقرير لموقع ”gadgets360“ التقني، إن المنصة طرحت الآن ”خيارًا رابعًا وهو (جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء..)“.

وأضاف الموقع أن هذا الخيار يستطيع المستخدم من خلاله ”استبعاد أشخاص محددين في جهات الاتصال الخاصة به من رؤية معلوماته الشخصية، مثل الصورة الشخصية و“حالة الظهور“ الخاصة به أيضًا“.

ولفتت منصة المراسلة إلى أنه عند اختيار إخفاء حالة ”آخر ظهور“ عن الآخرين، فلن يتمكن المستخدم من رؤية حالتهم أيضًا.

وتأتي الميزة في صالح المستخدمين الذين ”اضطروا“ إلى إضافة جهات اتصال لا يرغبون بمشاركة معلوماتهم الشخصية معهم.

ومن خلالها، يستطيع المستخدم إعداد ”قائمة سوداء“ لإخفاء معلوماته الشخصية عن مستخدمين آخرين ”محددين“.

وطرحت الشركة خيار الخصوصية الجديد لجميع المستخدمين، أمس الخميس، في جميع أنحاء العالم.

ويمكن الوصول إلى الميزة عن طريق النقر على قائمة النقاط الثلاث الموجودة أعلى يمين واجهة التطبيق، ثم الانتقال إلى أيقونة الحساب (Account) وتحديد اختيار خصوصية (Privacy)، بحسب المصدر ذاته.

ويأتي إطلاق الميزة الجديدة في نفس الأسبوع، الذي أعلنت فيه الشركة عن قدرة المستخدمين على نقل البيانات من ”أندرويد“ إلى ”iOS“، في واحدة من أكثر الميزات طلبًا.

لكن هذه الميزة لا تزال متوافرة فقط في الإصدار التجريبي من تطبيق المراسلة، ومع ذلك، من المتوقع أن تتوافر الميزة قريبًا في الإصدار النهائي من التطبيق لجميع المستخدمين.

وسيتم الاستمتاع بالميزة من خلال تحميل تطبيق ”Move to iOS“ على جهاز ”الأندرويد“ الخاص بالمستخدم.

ثم بعد ذلك، يجب توصيل كلا الهاتفين على نفس شبكة الـ“واي فاي“، ثم البدء في اتباع التعليمات ونقل البيانات بسلاسة.

يشار إلى أن الشركة تطرح كل فترة مجموعة من الميزات الجديدة بهدف تعزيز المنافسة مع تطبيقات المراسلة الفورية الأخرى المماثلة، مثل ”تيليغرام“، و“سغنال“، وغيرهما لاستقطاب جمهور أوسع.