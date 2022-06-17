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سناب شات يختبر خدمة مميزة باشتراك شهري‎‎
تاريخ النشر: 17 يونيو 2022 21:23 GMT
تاريخ التحديث: 17 يونيو 2022 21:28 GMT

سناب شات يختبر خدمة مميزة باشتراك شهري‎‎

تختبر منصة سناب شات الاجتماعية حاليا خدمة مدفوعة، تحمل اسم سناب شات بلس + Snapchat، حيث ستتيح للمشتركين إمكانية الاستمتاع بمزايا تحريبية جديدة قبل طرحها لعموم

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المصدر: محمد بدوي- إرم نيوز

تختبر منصة سناب شات الاجتماعية حاليا خدمة مدفوعة، تحمل اسم سناب شات بلس + Snapchat، حيث ستتيح للمشتركين إمكانية الاستمتاع بمزايا تحريبية جديدة قبل طرحها لعموم المستخدمين، إلى جانب قدرتهم على تغيير تصميم التطبيق.

لم تحدد سناب شات طبيعة المزايا التجريبية الحصرية التي سيحصل عليها المشتركون عند اشتراكهم في الخدمة الجديدة، كما أنها لم توضح طبيعة المميزات التي ستفرق بين الخدمة المدفوعة الجديدة، وبين البرنامج المجاني.

ولكن يبدو أن الأمر لن يظل سرا لفترة طويلة، حيث أوضح المدون أليساندرو بالوزي، عبر مجموعة من التغريدات على تويتر، أن اشتراك الخدمة سيكون 45.99 يورو سنويا، أو 4.59 يورو شهريا.

كما أوضح مجموعة من المزايا التي ستتوفر عبر الخدمة الجديدة، مثل إمكانية تثبيت محادثات بعينها داخل المحادثات الشخصية، لتتوفر أمام المستخدم على قمة قائمة المحادثات الشخصية DM، بحيث تعتبره صديقك المقرب الأول BFF.

كما تتضمن المزايا، إمكانية تغيير العلامات للتبويبات والخدمات داخل التطبيق، كما سيمكنك متابعة تحركات كل محتوى جديد من الصديق الذي تصنفه صديقك المفضل BFF، بالإضافة إلى معرفة متابعيهم الذين قاموا بمشاهدة قصصهم القصيرة أكثر من مرة.

كما سيتمكن المشترك في ”سناب شات بلس“ من وضع علامة مميزة Badge على حسابه الشخصي بجوار اسمه، بحيث الضغط عليها يجعله يخبر الجميع بأنه مشترك في الخدمة المدفوعة.

ستصل المزايا الجديدة التي يحصل عليها مستخدمو + Snapchat  إلى مدى إمكانية تغيير أيقونة تطبيق سناب شات نفسه، وذلك سيكون أشبه بما تقدمه تويتر للمشتركين في خدمتها المدفوعة Twitter Blue.

يذكر أن العديد من الخدمات والتطبيقات بدأت تتجه إلى التربح من فكرة الاشتراكات عبر تقديم نسخة مدفوعة من تطبيقاتها، فقد لوح مؤخرا بافيل ديروف، مؤسس ومدير تليغرام، بقرب طرح الخدمة الشهيرة للتراسل الفوري خدمة مدفوعة، وكذلك بدأت تيك توك في تقديم خدمتها الجديدة للاشتراكات في العروض الحية لدى صناع المحتوى LIVE Supscription، والتي تتيح للمشتركين مزايا مثل تواصل مباشر مع صناع المحتوى وملصقات تعبيرية حصرية، إلى جانب إشارات مميزة لحسابات المشتركين Badges.

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