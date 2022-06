سناب شات يختبر خدمة مميزة باشتراك شهري‎‎

تختبر منصة سناب شات الاجتماعية حاليا خدمة مدفوعة، تحمل اسم سناب شات بلس + Snapchat، حيث ستتيح للمشتركين إمكانية الاستمتاع بمزايا تحريبية جديدة قبل طرحها لعموم المستخدمين، إلى جانب قدرتهم على تغيير تصميم التطبيق.

لم تحدد سناب شات طبيعة المزايا التجريبية الحصرية التي سيحصل عليها المشتركون عند اشتراكهم في الخدمة الجديدة، كما أنها لم توضح طبيعة المميزات التي ستفرق بين الخدمة المدفوعة الجديدة، وبين البرنامج المجاني.

#Snapchat is working on a subscription plan called Snapchat+ 👀 ℹ️ Snapchat+ gives you access to exclusive, experimental and pre-release features such as the ability to pin 📌 the conversation with your Best Friend, the access to custom Snapchat icons, a special badge, etc… pic.twitter.com/VrMbyFlFvI — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022

ولكن يبدو أن الأمر لن يظل سرا لفترة طويلة، حيث أوضح المدون أليساندرو بالوزي، عبر مجموعة من التغريدات على تويتر، أن اشتراك الخدمة سيكون 45.99 يورو سنويا، أو 4.59 يورو شهريا.

Here is the feature to pin 📌 a friend as your #1 BFF ❤️ pic.twitter.com/x9UrEPZNE8 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022

كما أوضح مجموعة من المزايا التي ستتوفر عبر الخدمة الجديدة، مثل إمكانية تثبيت محادثات بعينها داخل المحادثات الشخصية، لتتوفر أمام المستخدم على قمة قائمة المحادثات الشخصية DM، بحيث تعتبره صديقك المقرب الأول BFF.

كما تتضمن المزايا، إمكانية تغيير العلامات للتبويبات والخدمات داخل التطبيق، كما سيمكنك متابعة تحركات كل محتوى جديد من الصديق الذي تصنفه صديقك المفضل BFF، بالإضافة إلى معرفة متابعيهم الذين قاموا بمشاهدة قصصهم القصيرة أكثر من مرة.

كما سيتمكن المشترك في ”سناب شات بلس“ من وضع علامة مميزة Badge على حسابه الشخصي بجوار اسمه، بحيث الضغط عليها يجعله يخبر الجميع بأنه مشترك في الخدمة المدفوعة.

Here's how the #Snapchat+ badge will appear in the profile 👇🏻 pic.twitter.com/S5zrjZmVWH — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022

ستصل المزايا الجديدة التي يحصل عليها مستخدمو + Snapchat إلى مدى إمكانية تغيير أيقونة تطبيق سناب شات نفسه، وذلك سيكون أشبه بما تقدمه تويتر للمشتركين في خدمتها المدفوعة Twitter Blue.

Let's take a look at the exclusive custom #Snapchat icons that will be available with Snapchat+ 👀 pic.twitter.com/9BxB8x9TUy — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 17, 2022

يذكر أن العديد من الخدمات والتطبيقات بدأت تتجه إلى التربح من فكرة الاشتراكات عبر تقديم نسخة مدفوعة من تطبيقاتها، فقد لوح مؤخرا بافيل ديروف، مؤسس ومدير تليغرام، بقرب طرح الخدمة الشهيرة للتراسل الفوري خدمة مدفوعة، وكذلك بدأت تيك توك في تقديم خدمتها الجديدة للاشتراكات في العروض الحية لدى صناع المحتوى LIVE Supscription، والتي تتيح للمشتركين مزايا مثل تواصل مباشر مع صناع المحتوى وملصقات تعبيرية حصرية، إلى جانب إشارات مميزة لحسابات المشتركين Badges.