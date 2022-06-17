استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج خلايا جذعية

تمثل الخلايا الجذعية حلا واعدا لمعالجة أمراض وإصابات عديدة، منها أمراض السرطان والسكري، ويعود ذلك إلى قدرتها على استبدال الخلايا المتضررة.

ولكن التقنيات الحالية المستخدمة في الحصول على الخلايا الجذعية ليست سهلة، فهي تحتاج جهدا مكثفا وتستهلك وقتا طويلا، فضلا عن تكلفتها المرتفعة.

وللتغلب على تلك المعوقات، قاد مهندس الطب الحيوي الدكتور ماجد واركياني، من جامعة سيدني التقنية في أستراليا، بالتعاون مع شركة التقنيات الحيوية الأسترالية ”ريجينيوس“، بحثا يهدف إلى تطوير علاجات الخلايا الجذعية لمعالجة حالات الالتهاب والألم.

وقال واركياني: ”تستخدم تقنيتنا الحديثة الطباعة ثلاثية الأبعاد والسوائل الميكروية لدمج خطوات الإنتاج المتعددة في جهاز واحد، ما يسمح بتوفير علاجات قائمة على استخدام الخلايا الجذعية وبتكاليف منخفضة“، وفقا لموقع ”ساينس ديلي“.

وأوضح واركياني: ”في حين أن هذا النظام هو الأول من نوعه في العالم، إلا أنه لا يزال نموذجا أوليا، ونعمل حاليا مع شركات التقنيات الحيوية للترويج له تجاريا. ومن المهم أن النظام الجديد لا يحتاج لتدخل بشري، وهو أمر ضروري لأعمال التصنيع الحالية“.

وتشير السوائل الميكروية إلى القدرة على التحكم بالسوائل في المستويات الميكروسكوبية، ما يسمح بالتحكم بالخلايا والجزيئات، وسمحت التطورات في الطباعة ثلاثية الأبعاد ببناء أدوات السوائل الميكروية مباشرة، ومن ثم بناء نماذج سريعة وأنظمة متكاملة.

وطور الباحثون النظام الجديد هذا لتحويل الخلايا الجذعية البالغة والقادرة على الانقسام والتمايز إلى خلايا نسيجية مختلفة، مثل العظام والعضلات والدهون والأنسجة الرابطة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الخلايا تُستخرج من نقي العظام أو الدهون أو الدم عند البشر، ثم تُنقل إلى مُفاعل حيوي في المختبر، للعمل على دمجها مع حاملات ميكروية تسمح لها بمضاعفة أعدادها.

ويتضمن النظام الجديد 4 أجهزة خلط ميكروية، يعمل أحدها على فصل السائل الميكروي حلزونيا، والآخر على تركيز السائل بعد فصل الخلايا الجذعية من الحاملات الميكروية، لمعالجتها فيما بعد.

ونوه واركياني كذلك إلى أنه يمكن مواجهة تحديات المعالجة الحيوية الأخرى باتباع هذه التقنية فعلا، الأمر الذي يساعد في تقليل التكاليف وتحسين نوعية منتجات عديدة للمساهمة في إنقاذ حياة البشر.