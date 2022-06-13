بسبب مركبة "ستارشيب".. ناسا تضع عقبة أمام إطلاق شركة سبيس إكس

قال مسؤول كبير في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن ناسا تريد من شركة سبيس إكس الفضائية المملوكة لإيلون ماسك أن تضمن أن خطتها لإطلاق مركبتها الفضائية ستارشيب من فلوريدا لن تعرض للخطر البنية التحتية لموقع إطلاق قريب يعد مهما للغاية لعمل محطة الفضاء الدولية.

وتزيد العقبة الجديدة التعقيدات المحيطة بخطة إطلاق المركبة الفضائية ومن الممكن أن تتسبب في تأخيرها.

وبالفعل تواجه خطة الإطلاق مراجعة تنظيمية مطولة لموقع إطلاقها الأولي في تكساس.

ويريد ماسك أن يبين للعملاء أن ستارشيب، التي يعتبرهها طريق البشرية إلى المريخ، يمكنها أن تصل بنجاح إلى مدار، وهي علامة فارقة محورية تأخرت طويلا فيما يتعلق بتطوير المركبة.

ومن الممكن أن تحتاج مقترحات سبيس إكس الهادفة لإزالة مخاوف ناسا شهورا قبل الحصول على موافقة الوكالة ومن بينها خطة تمكنها من حمل رواد فضاء أمريكيين من منصة إطلاق مختلفة من فلوريدا.

وأسرعت سبيس إكس في العام الماضي ببناء منصة إطلاق مدارية لستارشيب في منشآتها في كيب كانافيرال باعتبارها بديلا لموقع الاختبار الأولي للمركبة وتطويرها في بوكا تشيكا في تكساس، والذي يخضع لمراجعة تنظيمية مطولة ستنتهي في الأسبوع المقبل.

لكن إحدى منشآت سبيس إكس الموجودة في فلوريدا، وتسمى مجمع الإطلاق 39إيه في مركز كيندي للفضاء التابع لناسا على ساحل كيب كانافيرال هو المنصة الوحيدة الحائزة على موافقة لإطلاق كبسولة الطاقم المسماة كرو دراجون كابسول.

وتعتمد ناسا على هذه المركبة الفضائية في نقل روادها إلى المحطة الفضائية الدولية.

وفي الشهور الماضية أبلغ مسؤولو ناسا سبيس إكس بأن انفجار ستارشيب في مجمع الإطلاق 39إيه يمكن أن يتسبب في ضياع الوسيلة الوحيدة المتاحة لوكالة الفضاء لإطلاق رواد فضاء أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية.

ولم ترد سبيس إكس على طلب للتعليق.

وفي سياق قريب، أظهر تقرير حديث صادر عن مكتب المفتش العام في وكالة الإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) أن الوكالة متأخرة أعواما عدة عن إطلاق رحلتها المزمعة إلى القمر.

وتضمن التقرير شرحا عن بناء برج منصة الإطلاق المتنقلة، للمساهمة في إطلاق المهمات الفضائية المحملة بطواقم بشرية إلى سطح القمر.

وأشار التقرير إلى أن عقد ”ناسا“ مع شركة بناء الأبراج الأمريكية ”بيكتل“ يمثل كارثة حقيقية، إذ أنفقت الوكالة حوالي مليار دولار، أي ما يعادل 2.5 ضعف التكلفة الأولية للمشروع على الأقل.