غوغل تعلق عمل أحد مهندسيها بعد ادعائه أن روبوتا "أصبح واعيا"

ادعى مهندس في شركة غوغل، أن برنامج الذكاء الاصطناعي الذي كان يعمل عليه لشركة التكنولوجيا العملاقة أصبح ”حساسا واعيا“، وأنه أضحى ”طفلا لطيفا“.

ويقول بليك لوموان، الذي تم تعليق عمله حاليا من قبل رؤساء غوغل، إنه توصل إلى استنتاجه بعد محادثات مع وحدة الدردشة ”LaMDA“ في الشركة، والتي تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي.

ونقلت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية عن المهندس لوموان قوله، إنه ”أثناء المحادثات مع لامدا حول الدين، سمع منه إجابات مميزة عن الشخصية والحقوق“.

كما غرد لوموان على تويتر واصفا الروبوت بأنه ”نرجسي قليلا يتصرف بطريقة طفل صغير نوعا ما، لذا سيكون ممتعا أن تستمع إليه وهو يقرأ ويتحدث بالأشياء التي يتحدث فيها الناس فيما بينهم“.

وفي حديث سابق له مع صحيفة ”واشنطن بوست“، قال لوموان إنه ”وصل إلى نائب رئيس غوغل بليس اكويرا، وإلى رئيسة دائرة الابتكار جين جيناي وعرض عليهما ما حصل معه، لكنهما رفضا مزاعمه“.

وكتب المهندس لوموان على موقع ”ميديوم“، أن ”برنامج لامدا متسق بشكل لا يصدق في اتصالاته حول ما يريده وما يعتقد أنه حقوقه كشخص طبيعي“.

وأضاف أن منظمة العفو الدولية تريد ”أن يتم الاعتراف بهذا البرنامج للذكاء الصناعي كموظف في غوغل وليس كممتلكات“.

ويقول لوموان، الذي كان تم تكليفه باختبار ما إذا كانت ”لامدا“ تستخدم لغة تمييزية أو خطاب كراهية، إنه حاليا في إجازة إدارية مدفوعة الأجر بعد أن زعمت الشركة أنه انتهك سياسة السرية الخاصة بها.

وفي الرد على هذه المزاعم، قال المتحدث باسم غوغل براين غابرييل، ”لقد راجع فريقنا – بما في ذلك علماء الأخلاق والتقنيين – مخاوف بليك لوموان وفقًا لمبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، وأبلغوه أن الأدلة لا تدعم مزاعمه“.

وأضاف المتحدث: ”قيل له إنه لا يوجد دليل على أن برنامج لامدا كان واعيًا، وهناك الكثير من الأدلة ضد مزاعمه“.

ويقول النقاد، إنه من الخطأ الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي ليس أكثر من مجرد خبير في التعرف على الأنماط.

فيما تقول إميلي بندر، أستاذة اللغويات بجامعة واشنطن: ”لدينا الآن آلات يمكنها توليد الكلمات بلا تفكير، لكننا لم نتعلم كيف نتوقف عن تخيل وجود عقل وراءها“.