تيك توك تستثمر في تطوير محتوى الواقع الافتراضي

بدأت شركة بايت دانس، مالكة تيك توك، الاستثمار بشكل متزايد في سوق محتوى الواقع الافتراضي VR.

وأكدت مصادر مطلعة داخل الشركة أن منصة الفيديوهات القصيرة تستثمر ”أطنانا من الأموال“ لتطوير محتوى موجه للواقع الافتراضي.

وبحسب تقرير موقع Protocol، فإن خطط تيك توك للاستثمار في محتوى الـ VR سيتم توجيهها بشكل رئيسي نحو توظيف أفراد جدد في فريق الواقع الافتراضي، فقد ظهرت حوالي 40 وظيفة شاغرة جديدة بشركة Pico، وهي شركة نظارات الواقع الافتراضي الصينية والتي استحوذت عليها بايت دانس.

أغلب الوظائف المتاحة في ”بيكو“ تتركز في فروع الشركة بكاليفورنيا وواشنطن، وتتنوع تلك الوظائف بين مدير قطاع استراتيجية الألعاب للواقع الافتراضي ومدير العمليات بقطاع الألعاب، وكذلك مهندس متخصص في تقنيات البصريات بالنظارات الذكية، ومهندس تصميم الأنظمة الكهربائية.

المثير للاهتمام أن ”بيكو“ تسعى نحو العثور على مدير لقطاع المبيعات بالولايات المتحدة، وذلك في خطوة قوية لتأسيس تواجد ملموس داخل السوق الأمريكي لنظارات الواقع الافتراضي.

وأوضح الوصف الوظيفي لمدير قطاع المبيعات بأن المتقدمين سيكونوا مسؤولين عن المبيعات والتسويق لمختلف منتجات ”بيكو“ في السوق الأمريكي.

ورغم أن ”بيكو“ مازال أمامها طريق طويل لتثبت نفسها في سوق الولايات المتحدة المزدحم بمنافسين من شركات عملاقة مثل ميتا وHTC وVlave وبلايستيشن، إلا أن الشركة الصينية لديها تواجد بالفعل بنظارتها الجديدة Pico Neo 3 والتي وصلت السوق الأوروبي بالفعل مايو الماضي بسعر 449 يورو، وهي مصممة لتعمل بشكل مستقل، فلا تحتاج لتوصيلها بهاتف ذكي أو حاسوب، فعمليات معالجة البيانات والرسومات تجري مباشرة داخلها.

نظارة ”نيو 3“ تحمل ذاكرة داخلية 256 غيغابايت ودقة عرض 1832*1920 بيكسل للعين الواحدة، إلى جانب العمل بمعالج سناب دراغون XR2، كما يوجد إصدار آخر Neo 3 Link والذي يأتي بشريط للتثبيت على الرأس مع مخرج من نوع DisplayPort بدلا من USB-C للحفاظ على جودة الرسومات والمحتوى البصري المعروض داخل النظارة، في حال اختار المستخدم توصيل النظارة بحاسوب شخصي.

يُذكر أن تقريرا جديدا نشرته مؤسسة IDC لبحوث السوق الإحصائية قد أثبت أن نظارة ميتا Quest 2 تحقق مبيعات قياسية في سوق النظارات الذكية بالولايات المتحدة، بإجمالي مبيعات 14.8 مليون وحدة، حققتها منذ إطلاقها في أكتوبر 2020 حتى الآن، لتكون بذلك هي النظارة الأكثر مبيعا ونجاحا في سوق النظارات الذكية، وفي المرتبة الثانية يأتي الجيل الأول من نظارة PSVR بمبيعات 6 ملايين وحدة فقط، منذ إطلاقها في 2016 حتى الآن.