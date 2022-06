‪ ماسك يهتم بمشكلة ثاني أكسيد الكربون داخل سيارات تيسلا‬

أثارت تغريدة نشرها أحد مستخدمي سيارات تيسلا على ”تويتر“ قلق واهتمام الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتيسلا.

وقال جيريمي كريسلر في منشوره، إنه يُصاب بصداع زائد عندما يشغل ميزة Recirculation لإعادة تدوير الهواء داخل السيارة، نتيجة زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء بداخلها.

وأوضح كريسلر، أنه اعتاد الإصابة بالصداع مع تشغيل الميزة في المسافات الطويلة، بينما مع غلقها لا يشعر بأي صداع.

Note that when recirculation is on in Teslas, the ambient CO2 concentration in the air spikes to extremely high levels. I used to get headaches on road trips but w/o recirc I do not. https://t.co/Z4tLUfnE6x

