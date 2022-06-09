"Product Drops".. ميزة جديدة من "تويتر" لترويج المنتجات

أطلقت شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ”تويتر“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية خاصة بالتسوق الإلكتروني، وذلك في إطار جهود عملاق التواصل لمواكبة تطورات التجارة الإلكترونية.

وتسمح ميزة ”Product Drops“ الجديدة من ”تويتر“ للتجار والشركات الصغيرة والكبيرة أيضاً بالترويج ”المسبق“ لمنتجاتهم عبر منصة التغريدات قبل طرحها رسمياً في الأسواق.

وأعلنت الشركة أنها قامت بتطوير الميزة بعد ملاحظة أن العديد من المستخدمين يهتمون بمناقشة تفاصيل المنتجات قبل إطلاقها رسمياً بداية من تفاصيلها البسيطة والألوان والسعر والخامات المتاحة والاستخدامات، مشيرة إلى أن ”Product Drops“ ستسمح للتجار بأن يكونوا جزءاً من هذه المناقشات.

ومن خلال الميزة، على سبيل المثال، يستطيع التاجر على المنصة كتابة تغريدات ترويجية لـ“عرض صور المنتج“، بالإضافة إلى ”تحديد موعد توافر المنتج“ للشراء.

وأوضحت الشركة أنه عند الضغط على التغريدة، يتم نقل المستخدم إلى ”صفحة تتضمن تفاصيل المنتج“ للحصول على ”وصف واف“ للمنتج و“السعر“ و“مزيد من الصور“ إذا وجدت. كما يمكن للتجار أيضًا من خلال الميزة الجديدة النقر فوق ”الهاشتاغ“ لمعرفة ما يقوله المستخدمون حول هذا المنتج.

ونظراً لأن الميزة مضمنة في التغريدات، يمكن للمستخدم التفاعل معها مثل أي منشور على المنصة عن طريق ”الإعجاب“ أو ”إعادة التغريد“ أو ”المشاركة“ عبر الرسائل المباشرة (DM) أو تثبيت التغريدة لسهولة الرجوع إليها مرة أخرى. كما أوضحت الشركة أنه يمكن الترويج لهذا النوع من التغريدات عن طريق أدوات ”تويتر الإعلانية للترويج“.

كما أضافت الشركة أيضاً زر ”ذكرني“ (أو Remind Me) الذي يسمح للمستخدم بالحصول على إشعار عند إطلاق المنتج رسمياً عند الضغط عليه، حيث سيتلقى إشعاراً قبل الإطلاق بـ15 دقيقة ومرة أخرى وقت الإطلاق الفعلى.

وعند الضغط على الإشعارات، سيظهر للمستخدم زر ”التسوق على موقع الويب“ لشراء المنتج مباشرة من موقع التاجر الرسمي. والجدير بالذكر أن هذه الميزة تشبه استراتيجية التسوق الحالية لـ“تيك توك“، حيث ترتبط ميزات التسوق داخل التطبيق في النهاية بموقع البائع.

بدوره، قال جاستن هوانغ، مدير قسم المنتجات بالشركة: ”يمكن للمتسوقين الآن الحصول على تفاصيل حول المنتج، وتعيين تذكير حتى لا يفوتهم العروض، بالإضافة إلى رؤية ما يقوله المتسوقون الآخرون. كل ذلك دون مغادرة التطبيق“.

وأوضحت الشركة أنها أتاحت الميزة الجديدة بشكل مبدئي للمستخدمين في الولايات المتحدة الذين يستخدمون التطبيق باللغة الإنجليزية لنظام تشغيل ”iOS“ فقط، مشيرة إلى أنها تختبر الميزة مع علامات تجارية عدة، من بينها ”Dior“ و“Home Depot“ و“Fossil“ و“LEGO“، على أن يتم طرح الميزة للمزيد من العلامات التجارية في وقت لاحق.