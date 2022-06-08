تطوير تقنية جديدة للتصوير عبر الغبار والثلج

طور باحثون من قسم هندسة الحاسوب بجامعتي تكساس في دالاس وجامعة ولاية أوكلاهوما، في الولايات المتحدة، شريحة إلكترونية مبتكرة للتصوير بأشعة تيراهيرتز، حيث تسمح لأجهزة التصوير باكتشاف الأشياء وإنشاء الصور من خلال العوائق التي تشمل الضباب والدخان والغبار والثلج.

ويعمل الفريق البحثي على تطوير التكنولوجيا في جهاز للتطبيقات الصناعية التي تتطلب تصويرًا يصل إلى 20 مترًا.

ويمكن أيضًا تكييف التكنولوجيا لاستخدامها في السيارات لمساعدة السائقين أو أنظمة المركبات المستقلة على التنقل خلال الظروف الخطرة التي تقلل من الرؤية.

وعلى سبيل المثال ”يمكن أن تعرض التقنية على شاشة عرض السيارات مخططات وأشكالاً منقطة لأشياء، مثل مركبة أخرى أو مشاة“.

وفي البيئات الصناعية، يمكن أن تساعد الأجهزة التي تستخدم في عمليات التفتيش والتحكم في عملية التصنيع أو مراقبة محتوى الرطوبة أو الرؤية من خلال البخار.

وقال الدكتور كينيث كي أو، المؤلف الرئيس في الدراسة: ”تنبعث من الرقاقة الإلكترونية أشعة في نطاق تيراهيرتز (430 جيجاهرتز) من الطيف الكهرومغناطيسي من وحدات بكسل لا يزيد حجمها على حبة رمل“.

وأوضح الدكتور كينيث كي أو أن الحزم الإشعاعية تنتقل عبر الضباب والغبار والعوائق الأخرى التي لا يستطيع الضوء البصري اختراقها والارتداد عن الأشياء والعودة إلى الشريحة، حيث تلتقط وحدات البكسل الإشارة لإنشاء الصور.

وبدون استخدام العدسات الخارجية، يشتمل جهاز تصوير تيراهيرتز على رقاقة وعاكس يعمل على زيادة مسافة التصوير وجودته ويقلل من استهلاك الطاقة.

وصمم الباحثون جهاز التصوير باستخدام تقنية بناء الدوائر الإلكترونية المتكاملة CMOS.

ويستخدم هذا النوع من تقنية الدوائر المتكاملة لتصنيع الجزء الأكبر من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، مما يجعل تكلفة التصوير ميسورة.

وكانت المجموعة البحثية للدكتور كينيث كي أو من أوائل الذين أظهروا أن تقنية CMOS قابلة للتطبيق، وعملوا لسنوات على تطوير مجموعة متنوعة من التطبيقات الجديدة.

وأوضح الفريق البحثي أن الشيء الرئيس في جهاز التصوير التيراهيرتز هو جعل وحدات البكسل صغيرة ومنخفضة الطاقة.

من جهته، قال الدكتور وويول تشوي، الباحث المشارك في الدراسة، إن ”ميزة التصوير باستخدام تقنية بناء الدوائر الإلكترونية المتكاملة CMOS تستهلك طاقة أقل من المصفوفات المرحلية التي يتم فحصها حاليًا لنفس تطبيقات التصوير بأكثر من 100 مرة، حيث يجعل هذه التكنولوجيا ممكنة في تطبيقات المستهلكين“.