أبل تطلق لابتوب "MacBook Air" المعاد تصميمه

أطلقت شركة ”أبل“ الأمريكية للتكنولوجيا رسمياً جهاز الكمبيوتر المحمول ”MacBook Air“، المعاد تصميمه بشريحة جديدة أسرع وشاشة محسنة بشكل كبير. وكشفت ”أبل“ النقاب عن الجهاز الجديد خلال فعاليات ”المؤتمر السنوي للمطورين“ الخاص بها ( WWDC 2022).

والجهاز المعاد تصميمه من ”أبل“، ”MacBook Air“، والذي لم يتم تحديثه منذ أواخر عام 2020، أصبح يحتوي الآن على شريحة ”Apple Silicon“ من الجيل الثاني، المسماة ”M2″، وهيكل بدون مروحة. ويتوفر اللابتوب الجديد بأربعة ألوان وشاشة جديدة فائقة الدقة من نوع ”Liquid Retina“ مقاس 13.6 بوصة.

ويتبع جهاز ”MacBook Air“ الجديد تصميم طرازي ”MacBook Pro 14″ و“Pro“ الحاليين مقاس 16 بوصة اللذين تم إصدارهما أواخر العام الماضي. ومثل الطرازين المذكورين، يتمتع اللابتوب الجديد بمظهر مربع بالكامل بدلاً من الأغطية المنحنية بلطف التي كان يحتوي عليها طراز ”MacBook Air“ السابق.

ومع ذلك، لم يضم طراز ”2022 Air“ جميع المنافذ الإضافية لطرازات ”2021 Pro“، ولا يدعم أيضاً فتحة لبطاقة ”SD“ ومخرج ”HDMI“ لشاشة خارجية، ويكتفي فقط بمنفذي ”USB-C Thunderbolt“. ويدعم اللابتوب الجديد الشحن اللاسلكي السريع من نوع ”MagSafe“.

