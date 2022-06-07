أبل تطلق لابتوب "MacBook Air" المعاد تصميمه

أطلقت شركة ”أبل“ الأمريكية للتكنولوجيا رسمياً جهاز الكمبيوتر المحمول ”MacBook Air“، المعاد تصميمه بشريحة جديدة أسرع وشاشة محسنة بشكل كبير. وكشفت ”أبل“ النقاب عن الجهاز الجديد خلال فعاليات ”المؤتمر السنوي للمطورين“ الخاص بها ( WWDC 2022).

والجهاز المعاد تصميمه من ”أبل“، ”MacBook Air“، والذي لم يتم تحديثه منذ أواخر عام 2020، أصبح يحتوي الآن على شريحة ”Apple Silicon“ من الجيل الثاني، المسماة ”M2″، وهيكل بدون مروحة. ويتوفر اللابتوب الجديد بأربعة ألوان وشاشة جديدة فائقة الدقة من نوع ”Liquid Retina“ مقاس 13.6 بوصة.

ويتبع جهاز ”MacBook Air“ الجديد تصميم طرازي ”MacBook Pro 14″ و“Pro“ الحاليين مقاس 16 بوصة اللذين تم إصدارهما أواخر العام الماضي. ومثل الطرازين المذكورين، يتمتع اللابتوب الجديد بمظهر مربع بالكامل بدلاً من الأغطية المنحنية بلطف التي كان يحتوي عليها طراز ”MacBook Air“ السابق.

ومع ذلك، لم يضم طراز ”2022 Air“ جميع المنافذ الإضافية لطرازات ”2021 Pro“، ولا يدعم أيضاً فتحة لبطاقة ”SD“ ومخرج ”HDMI“ لشاشة خارجية، ويكتفي فقط بمنفذي ”USB-C Thunderbolt“. ويدعم اللابتوب الجديد الشحن اللاسلكي السريع من نوع ”MagSafe“.

Apple announces redesigned MacBook Air with M2 chip and MagSafe. Starting at $1,199 #WWDC22 pic.twitter.com/Xsm3zsJjVf — The Verge (@verge) June 6, 2022

ويبلغ سمك اللابتوب الجديد – الذي يأتي بخيارات ألوان الفضي، و“Space Gray“، و“Starlight“، و“Midnight“ – 11.3 مم فقط ويزن حوالي 2.7 رطل (1.2 كيلوغرام) فقط. أما شاشة ”Liquid Retina“ الجديدة مقاس 13.6 بوصة المدمجة في الجهاز، فأصبحت أكثر سطوعًا بنسبة 25٪ من سابقتها، حيث تصل إلى ذروة السطوع إلى 500 شمعة في المتر المربع وتدعم مليار لون.

ويدعم اللابتوب كاميرا محدثة بدقة 1080 بكسل متصلة بمصفوفة من ثلاثة ميكروفونات ونظام صوت بأربعة مكبرات صوت. وقالت الشركة إن هذه المنظومة مجتمعة تهدف إلى تحسين مكالمات الفيديو، موضحة أنها تدعم أيضًا خاصية ”الصوت المكاني“ من نوع ”Dolby Atmos“.

ويحتوي الجهاز على لوحة مفاتيح ”Magic“، التي تحتوي بدورها على صف كامل من مفاتيح الوظائف مع خاصية ”Touch ID“ بالإضافة إلى لوحة تحكم ”Force Touch“ كبيرة.

وأشارت ”أبل“ إلى أنه مع شريحة ”M2“ الجديدة، على سبيل المثال، أصبح أداء برنامج تحرير الفيديوهات، ”Final Cut Pro“، أسرع بنسبة 40٪ تقريبًا من أداء ”MacBook Air“ الذي يعمل بشريحة ”M1″، وفوتوشوب أسرع بنسبة تصل إلى 20٪.

وتزعم الشركة أن عمر البطارية في الجهاز الجديد يصل إلى 18 ساعة مع التشغيل المستمر للفيديوهات والعمل الشاق. ويأتي الجهاز مع محول طاقة اختياري بقدرة 67 واط يمكنه شحن ما يصل إلى 50٪ في 30 دقيقة.

ويبدأ سعر لابتوب ”MacBook Air“ المعاد تصميمه من 1199 دولارًا لإصدار 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256 غيغابايت مساحة تخزين من نوع ”SSD“. أما إصدار 8 رام + 512 غيغابايت من مساحة التخزين يأتي بسعر 1499 دولاراً. ويظل سعر جهاز ”MacBook Air“ الذي يعمل بشريحة ”M1“ القديمة 999 دولارًا.