أبل تكشف عن نظام التشغيل الجديد للساعات الذكية "WatchOS 9"

كشفت شركة ”أبل“، النقاب رسمياً عن أحدث إصدار من نظام تشغيل ”WatchOS 9“ الخاص بالساعات الذكية، وذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2022)، الذي أقامته الاثنين.

وقالت الشركة خلال المؤتمر إنها أضافت أدوات جديدة لنظام التشغيل المقبل، بالإضافة إلى خصائص طبية جديدة، أبرزها منح القدرة للإصدار الجديد لكشف الرجفان الأذيني (Afib)، وهو عدم انتظام ضربات القلب، ويمكن أن يؤدي إلى جلطات دموية وسكتات دماغية وفشل وظائف القلب بالإضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى المتعلقة بالقلب.

ومن خلال الإصدار الجديد، ”WatchOS 9″، يمكن لساعات الشركة الذكية اكتشاف عدد المرات التي يواجه فيها المستخدم الرجفان الأذيني خلال اليوم. كما سيتلقى المستخدم إشعارات أسبوعية تفصيلية للحصول على معلومات أكثر حول نمط الحياة الذي قد يؤثر على هذه الحالة.

ويضم ”نمط الحياة“ المعني، على سبيل المثال، شدة التمارين أو نوعها، بالإضافة إلى جودة النوم ومدى استهلاك المشروبات الكحولية. كما سيتمكن المستخدم أيضاً من تنزيل ملف ”PDF“ يتضمن تاريخ مفصل لنشاط الرجفان الأذيني (AFib) وعوامل نمط الحياة لمشاركتها مع متخصص الرعاية الصحية الخاص به.

وحصلت شركة ”أبل“ على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأسبوع الماضي لخاصية تتبع الرجفان الأذيني. وتسمح الشركة بهذه الميزة فقط للمستخدمين البالغ عمرهم 22 عاماً وأكبر والذين تم تشخيصهم بالحالة المرضية.

علاوة على ذلك، أعلنت ”أبل“ عن تطبيق جديد للأدوية تقدمه الشركة للساعات والهواتف الذكية أيضاً لمساعدة المستخدمين على ”تتبع موعد تناول الأدوية“، حيث يمكنهم إعداد جداول مخصصة وتنبيهات لكل دواء. كما يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة بشكل مبدئي من تلقي تنبيهات في حالة وجود تفاعلات حرجة محتملة مع الأدوية التي يضيفونها في التطبيق.

ولم تغفل الشركة الرياضيين في إصدار ”WatchOS9“ المقبل، حيث أعلنت أنهم سيتمكنون بعد ذلك من تتبع ثلاثة مقاييس جديدة لقياس كفاءة التمارين.وهذه المقاييس يستخدمها فقط الرياضيون ”ذو الأداء العالي“ والمحترفون لتحسين أدائهم.

كما أضافت الشركة من خلال الإصدار المقبل قدرة جديدة للرياضيين الذين يتنقلون بين التمارين المختلفة“، وخاصة بين ركوب الدراجات والسباحة والجري، لقياس مدى كفاءة التدريبات وتتبع مسار التمرين بأكمله.

ووعدت ”أبل“ أيضاً من خلال ”WatchOS 9″، مستخدميها بتتبع أفضل للنوم من خلال ميزة جديدة خاصة بـ“متابعة مراحل النوم المختلفة“، موضحة أنها أضافتها إلى الساعات الذكية المدعومة بتطبيق ”Sleep“ المحدث فقط.

ومن خلال الميزة، سيستطيع المستخدم أن يكشف عن حركة العين السريعة ومراحل النوم الأساسية والعميقة وتتبع ذلك بمرور الوقت لبيان جودة النوم. وصرحت الشركة بأنه يمكن للمستخدمين أيضاً تثبيت التطبيقات للوصول السريع عبر الساعة الذكية، بالإضافة إلى واجهة مستخدم ”Siri“ محدثة ومبسطة، ولم توضح ”أبل“ الموديلات التي ستتلقى تحديث ”WatchOS 9“ الجديد والمقرر طرحه رسمياً في غضون أسبوع.