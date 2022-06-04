بلو أوريجين المملوكة لبيزوس تكمل بنجاح خامس رحلة مأهولة للفضاء

أكملت شركة بلو أوريجين للسياحة الفضائية لمؤسسها رجل الأعمال جيف بيزوس خامس رحلة مأهولة بطاقم، اليوم السبت، بعد تأجيلها الشهر الماضي إثر اكتشاف مسؤولي الرحلة أن أحد أنظمة نيو شيبرد الاحتياطية لم يعمل بالشكل المتوقع، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكانت الشركة أتمت رحلتها الرابعة بنجاح في آذار مارس، والتي استمرت عشر دقائق لستة مسافرين، بعد هبوط ناجح في منطقة بغرب تكساس.

وقال فيل جويس نائب الرئيس الأول لنيو شيبرد: ”كان شرفا لي أن يُحلق هذا الطاقم الخاص من المستكشفين والرواد الحقيقيين اليوم“.

وأضاف: ”كل مهمة هي فرصة لأن يخوض ستة أشخاص آخرين تجربة تغير حياتهم من خلال مشاهدة جمال وهشاشة كوكبنا من الفضاء“.

وتستغرق الرحلة شبه المدارية للشركة حوالي عشر دقائق من الإقلاع إلى الهبوط، وتصل المركبة إلى ارتفاع حوالي 106 كيلومترات، ويعيش الركاب خلالها لحظات قليلة من انعدام الوزن قبل العودة إلى الأرض للهبوط بالمظلة.

تأتي مثل هذه الرحلات ضمن جهود لعدد من الشركات، منها أيضا سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك وفيرجن جالاكتيك التي أسسها ريتشارد برانسون، لجعل السفر إلى الفضاء حقيقة واقعة.

وكانت في عداد السياح الستة ضمن الرحلة كاتيا إتشاساريتا المولودة في غوادالاخارا بالمكسيك.

وهذه المهندسة التي أتت إلى الولايات المتحدة في سن السابعة، وتبلغ اليوم 26 عاماً، أصبحت أيضاً أصغر أمريكية تذهب إلى الفضاء، وهي تحظى برعاية برنامج ”سبايس فور هيومانيتي“ الذي يهدف إلى إتاحة الرحلات الفضائية للجميع.

ووقع الاختيار عليها من بين سبعة آلاف مرشّح، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس في وقت سابق.

كذلك ضمت الرحلة فيتور كورّيا إيسبانيا الذي سيكون ثاني برازيلي يذهب إلى الفضاء.

وسمح للركاب في هذه الرحلة بأن يفكّوا أحزمة الأمان وينفصلوا عن مقاعدهم ليطفوا بضع لحظات في حالة انعدام الوزن والاستمتاع بالنظر إلى الأرض من الفضاء عبر نوافذ كبيرة.

وليس معروفاً الثمن الذي يدفعه سياح الفضاء لقاء تذاكر للمشاركة في رحلات ”بلو أوريجن“.

وشارك جيف بيزوس نفسه في الرحلة المأهولة الأولى لصاروخ ”نيو شيبرد“ في تموز/يوليو 2021.

ومن أبرز من شاركوا في الرحلات اللاحقة الممثل وليام شاتنر الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل ”ستار تريك“ الشهير، ولورا شيبرد تشرشلي ابنة آلن شيبارد، أول أمريكي صعد إلى الفضاء.