"واتساب" تختبر ميزة "التراجع عن الرسائل المحذوفة"

تختبر شركة التواصل الاجتماعي للمراسلات الفورية ”واتساب“ عبر منصتها الرقمية العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك ”التراجع عن الرسائل المحذوفة“، و“فلترة الدردشات غير المقروءة“، و“التحقق المزدوج من عمليات تسجيل الدخول“.

وكانت منصة ”واتساب“ قد اختبرت في الأيام القليلة الماضية ميزات أخرى مثل ”إمكانية تعديل الرسائل دون حذفها من الدردشة“. وعن الميزات الجديدة، شارك موقع ”WABetaInfo“ التقني لقطة شاشة تظهر تطبيق ”واتساب“ وهو يتيح القدرة على ”التراجع عن الرسائل المحذوفة“ عند استخدام خيار ”الحذف من أجلي“ (Delete for me ).

وبعد حذف رسالة ما من خلال النقر على ”حذف من أجلي“، كما جاء في لقطة الشاشة المتداولة، يعرض التطبيق رسالة مطالبة في أسفل الشاشة لإعلام المستخدم بإمكانية التراجع عن الحذف إذا ارتكب خطأ. وسيكون لدى المستخدم بضع ثوان لعكس العملية، ما يسمح له باسترداد الرسالة وحذفها للجميع، إذا رغب في ذلك.

وأوضح ”WABetaInfo“، وهو أشهر المنصات الموثوقة والمتخصصة في متابعة أخبار ”واتساب“، أن الميزة الجديدة يتم اختبارها في الإصدار التجريبي الذي يحمل رقم ”2.22.13.5“، واصفاً إياها بـ“الميزة التي طال انتظارها“.

وذكر الموقع أنه إذا نقر المستخدم على ”حذف من أجلي“ بدلاً من ”حذف للجميع“ قبل الميزة الجديدة، فلن يكون لديه خيار آخر، وهو الأمر الذي يُسبب له ”الحرج“ في كثير من الأحيان، خاصةً عندما يشارك رسالة غير صحيحة في مجموعات الدردشة ويريد حذفها للجميع.

وفي ميزة أخرى، ذكر الموقع التقني أن الإصدار التجريبي لتطبيق المراسلة، الذي يحمل رقم ”2.22.13.6“، يطرح على نطاق واسع مشاركة ملفات كبيرة تصل إلى 2 غيغابايت لجميع المستخدمين.

ولاحظ موقع ”WABetaInfo“ أيضاً أنه تم تعطيل واجهة برمجة تطبيقات ”SplashScreen“ المستخدمة في نظام تشغيل ”Android 12“ فقط لإنشاء الرسوم المتحركة الجديدة عند إطلاق التطبيق في الإصدار التجريبي رقم ”2.22.12.8“، وتظهر بدلاً من ذلك شاشة البداية الأصلية للتطبيق.

وفيما يتعلق بـ“التحقق المزدوج من عمليات تسجيل الدخول“، ذكر موقع ”WABetaInfo“ أن تطبيق المراسلة الفورية يعمل حاليًا على ”إضافة طبقة أمان إضافية“ قبل تسجيل الدخول إلى الحساب. وعندما يحاول المستخدم تسجيل الدخول برقم هاتف على هاتف محمول مختلف، فإنه يحتاج إلى رمز تحقق إضافي للتأكيد.

في غضون ذلك، بدأت منصة ”واتساب“ أيضاً في اختبار ميزة ”تصفية الدردشة“ التي تسمح للمستخدم بإلقاء نظرة سريعة على جميع الدردشات غير المقروءة دفعة واحدة. وتتوفر الميزة مبدئيًا لمختبري الإصدار التجريبي على نسخة سطح المكتب (WhatsApp Desktop)، التي تحمل رقم ”2.2221.0“.

وذكر موقع ”WABetaInfo“ أنه من المتوقع أن تكون الميزة متاحة للمستخدمين العاديين على إصدار سطح المكتب، وكذلك على نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“ في المستقبل.

وفي الشهر الماضي، تم رصد تطبيق ”واتساب“ وهو يقدم أدوات ”تصفية دردشة“ مختلفة للسماح للمستخدمين بالبحث بسهولة عن الدردشات غير المقروءة، وجهات الاتصال، والمحادثات الجماعية. وكانت الميزة متاحة في البداية لمستخدمي إصدار الأعمال والشركات (Whatsapp Business).